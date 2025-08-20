Algérie: Oran - Ouverture de la deuxième partie du Festival du Raï en présence d'un public nombreux

ORAN — La deuxième partie de la 14e édition du Festival Culturel National de la Chanson Raï a été inaugurée, mardi soir, au Théâtre de plein air " Hasni Chakroun" à Oran, en présence d'un public nombreux qui a interagi avec enthousiasme avec les prestations des stars de ce genre musical patrimonial.

Ce festival s'inscrit dans une série de manifestations culturelles et artistiques lancées par le ministère de la Culture et des Arts, comme l'a souligné à l'APS la directrice de la Culture et des Arts d'Oran, Bouchera Salhi, précisant que "l'originalité de cette édition réside dans sa tenue en deux phases : la première s'est déroulée à Sidi Bel Abbès du 7 au 20 août courant, tandis que la deuxième a démarré aujourd'hui à Oran et se poursuivra jusqu'au 22 du même mois".

Le commissaire du festival, Houssam Harzallah, a pour sa part indiqué que "ce festival, organisé sous le slogan "De la mémoire à la scène, un patrimoine chanté", s'inscrit dans une démarche de promotion de ce genre musical considéré comme un patrimoine algérien, et reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2022".

La deuxième phase de cet événement artistique, qui connaît une présence notable des familles oranaises et des jeunes, réunit une constellation de chanteurs algériens qui se produiront durant quatre soirées pour interpréter des chansons du répertoire Raï, selon le même responsable.

La soirée d'ouverture a été marquée par la projection d'un clip vidéo de la chanson "Wafaa", produite par le maestro Amine Dehane, réalisée par Salah Ghanem et interprétée collectivement par dix artistes connus de la scène artistique, en hommage à l'artiste défunt Mohamed Bousmaha, décédé en 2023, et en reconnaissance de sa contribution à ce festival.

Il est à rappeler que la 14e édition du Festival National de la Chanson Raï porte le nom de feu Mohamed Bousmaha, qui fut commissaire du festival durant quatre années.

La première soirée, animée par l'acteur Mohamed Yebedri, a été enrichie par une sélection de chansons interprétées par des étoiles montantes et confirmées du Raï, notamment les deux chanteurs Cheb Hamidou et Cheb Nasro, ce dernier participant pour la première fois depuis la création du festival en 2007 ainsi que la chanteuse Chaba Manel, l'artiste Houria "Barzar" et le jeune groupe musical "El Basta".

Durant les quatre soirées de cette seconde phase du festival, organisé sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et avec le soutien du wali d'Oran, Samir Chibani, un programme varié est prévu. Il verra la participation de figures emblématiques comme Fadéla, Zahouania, Houari Benchenet, ainsi que de jeunes talents prometteurs issus de diverses wilayas du pays, oeuvrant à préserver la chanson Raï.

Parallèlement à ces soirées, le commissariat du festival organisera une conférence intellectuelle sur "L'histoire de la chanson Raï", animée par un groupe de spécialistes de ce genre musical patrimonial, tels que Rabah Sebaa, Bouziane Benachour, Mohamed Kali, entre autres.