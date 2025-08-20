Algérie: Rentrée universitaire - Baddari se réunit avec les présidents des Conférences régionales des universités

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, s'est réuni au siège du ministère avec les présidents des conférences régionales des universités et le recteur de l'Université des sciences de la santé (USS), pour évaluer les mesures relatives à la rentrée universitaire 2025/2026, indique un communiqué du ministère.

"Mardi, M. Baddari a inspecté les travaux de réhabilitation du restaurant et des pavillons de la résidence universitaire +Hydra Centre+, avant de se rendre à la résidence universitaire, +Taleb Abderrahmane+ où il a rencontré les étudiants internationaux y résidant".

A ce propos, le ministre a enjoint à la directrice des oeuvres universitaires de "se réunir avec les étudiants universitaires afin d'écouter leurs propositions concernant la vie estudiantine".

Lors de cette visite, "M. Baddari a inspecté le Complexe sportif des élites sportives universitaires à Ben Aknoun où il s'est enquis de l'avancement des travaux", conclut la même source.