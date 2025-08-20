Congo-Brazzaville: Finance au lycée

Les pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont résolu d'intégrer l'enseignement de la finance de marché au programme scolaire des lycées. Après le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, la commission qui sensibilise et consulte les parties impliquées a pris attache avec le Congo.

Les échanges en cours entre États déboucheront sur une réunion ministérielle en vue d'adopter les textes communautaires réglementant l'organisation et le fonctionnement de ce programme éducatif. La rédaction du contenu pédagogique n'est pas l'apanage des seuls enseignants. Les institutions financières comme la Banque des États de l'Afrique centrale et la Commission de surveillance du marché financier de la sous-région y sont associées.

Par la finance de marché, il faut entendre l'ensemble des activités liées à l'achat et à la vente d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises et leurs produits dérivés. Son intégration progressive dans le programme éducatif de la seconde à la terminale est jugée capitale pour la sous-région qui a tant de défis à relever en la matière.

L'initiative vise à contribuer à former un capital humain capable de mieux cerner les mécanismes et utiliser à bon escient les outils financiers indispensables au processus de développement économique en préparant les jeunes, dès le lycée, à prendre des décisions financières pertinentes. Les ministres chargés de l'Enseignement, consultés jusque-là, se sont montrés favorables à l'intégration de cette discipline dans les curricula. Quelle forme prendra ce programme ? Un sujet à suivre de près.