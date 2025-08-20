Congo-Brazzaville: Finance au lycée

19 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Les pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont résolu d'intégrer l'enseignement de la finance de marché au programme scolaire des lycées. Après le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, la commission qui sensibilise et consulte les parties impliquées a pris attache avec le Congo.

Les échanges en cours entre États déboucheront sur une réunion ministérielle en vue d'adopter les textes communautaires réglementant l'organisation et le fonctionnement de ce programme éducatif. La rédaction du contenu pédagogique n'est pas l'apanage des seuls enseignants. Les institutions financières comme la Banque des États de l'Afrique centrale et la Commission de surveillance du marché financier de la sous-région y sont associées.

Par la finance de marché, il faut entendre l'ensemble des activités liées à l'achat et à la vente d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises et leurs produits dérivés. Son intégration progressive dans le programme éducatif de la seconde à la terminale est jugée capitale pour la sous-région qui a tant de défis à relever en la matière.

L'initiative vise à contribuer à former un capital humain capable de mieux cerner les mécanismes et utiliser à bon escient les outils financiers indispensables au processus de développement économique en préparant les jeunes, dès le lycée, à prendre des décisions financières pertinentes. Les ministres chargés de l'Enseignement, consultés jusque-là, se sont montrés favorables à l'intégration de cette discipline dans les curricula. Quelle forme prendra ce programme ? Un sujet à suivre de près.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.