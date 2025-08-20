Congo-Brazzaville: Musique classique - Les temps forts du concert de l'Oseb

Le concert qu'a donné l'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (Oseb), à l'orée de la fête de l'indépendance, a connu quelques temps forts. Ce concert qui a bouclé une formation intensive des musiciens de l'orchestre par les quatre formateurs SES d'Allemagne, à savoir Ernst Bechert, Krischa Weber, Henriette Mittag et Karina Erhard, a durant 01h30 minutes mis le public en haleine.

Ce concert a connu plusieurs temps forts : l'allocution de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo, le Dr Wolfgang Klapper, la brillante prestation symphonique des enfants, la participation des formateurs allemands, Ernst Bechert et Karina Erhard, et congolais, Tanguy Fourmina et Garcia Diahoua, qui ont appris aux débutants l'utilisation de chaque instrument, ont tenu la baguette à tour de rôle pour la direction, ...

En effet, les débutants ont suivi aussi un cours de solfège. De même, ils ont travaillé sur des nouvelles partitions pour l'orchestre. Pour les formateurs allemands, cette formation qui se poursuit d'ailleurs pendant une semaine intensive, puis pendant les week-ends de l'année, a été très fructueuse. Pour preuve, ce concert a connu un grand succès. Outre des enfants de l'Oseb, des adultes ainsi que des formateurs congolais reçoivent aussi cette formation.

Ce concert a connu la participation des formateurs allemands, Ernst Bechert, compositeur, pianiste, tromboniste et directeur d'orchestre, et des dames Karina Erhard, flûtiste, saxophoniste et directrice d'orchestre, Henriette Mittag, violoniste et altiste, et Krischa Weber, violoncelliste, responsable aussi pour la formation de la contrebasse.

Exprimant leurs impressions à l'issue de ce concert, Mme Krischa Weber a dit qu'ils sont fiers du travail acharné des enfants et de tout ce qu'ils ont accompli. Mme Karina Erhard, pour sa part, a dit qu'ils sont toujours étonnés de la rapidité avec laquelle les enfants apprennent à l'Oseb. « Nous découvrons à chaque fois de nouveaux talents », s'est-elle étonnée. Pour sa part, Mme Henriette Mittag a félicité les enfants : « C'est formidable de voir avec quel enthousiasme les jeunes font de la musique ici. »

Quant à M. Ernst Bechert, il s'est dit faire partie du projet depuis sept ans avec son initiateur le maestro Josias N'Gahata. « Le chemin parcouru par ces jeunes est tout à fait très remarquable. Cela s'entendait très bien lors du concert hier », a-t-il loué la prouesse des enfants de l'Oseb. La particularité de ce concert, c'est que le maestro Josias N'Gahata, initiateur de ce projet, étant basé actuellement en Allemagne pour sa formation, a suivi la prestation de son orchestre du côté du public qui est venu très nombreux.

L'Oseb se prépare pour un grand concert en septembre

Le 14 septembre prochain, l'Oseb va se produire à Brazzaville. Ce concert marquera la célébration des sept ans d'existence de cet orchestre. « Pour l'occasion, nous mettrons en exergue la rumba congolaise désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco. C'est pour cela que le concert sera entièrement dédié à la rumba revisitée en mode symphonique.

C'est donc la particularité de ce concert de septembre, à la différence du concert que vient de donner l'orchestre qui a marqué la clôture de l'atelier de travail intensif avec les experts SES venus d'Allemagne. Pour septembre, les experts allemands seront déjà rentrés, donc ils ne participeront pas à ce concert », a fait savoir le maestro Josias N'Gahata, responsable de cet orchestre.

Satisfaite de la prestation de l'Oseb, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, attend impatiemment le concert du 14 septembre tout en croyant aux capacités des artistes congolais. « Nous allons revenir le 14 septembre prochain, à l'occasion de la rumba revisitée sous les harmonies adaptées sur le plan classique. Je sors de là satisfaite. Il faut y croire que nous avons des capacités à lever le développement, à porter la paix et à soutenir la culture », a-t-elle déclaré.

En sa qualité de cofondateur de l'Oseb, le diplomate allemand, le Dr Wolfgang Klapper, a réitéré l'engagement de sa mission diplomatique à soutenir cet orchestre. « Je suis impressionné par la prestation symphonique des enfants de l'OSEB grâce au soutien des experts allemands qui viennent chaque année bénévolement pour pratiquer ensemble avec les jeunes. L'ambassade a toujours jouer un rôle clé concernant l'orchestre grâce à un don des instruments ensemble avec l'Institut Goethe. Et ça va être continue », a-t-il promis.

Notons que quelques personnalités de haut rang ont assisté à ce concert, à l'instar de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault ; de l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne en République du Congo, le Dr Wolfgang Klapper ; l'archevèque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou; le coordonnateur des systèmes des Nations unies au Congo, Abdouramane Diallo ; la représentante de l'Unesco en République du Congo...