Congo-Brazzaville: Conflits sportifs - La Fécohand quitte la Ccas

La Fédération congolaise de handball (Fécohand) ne reconnaît plus la Chambre de conciliation et d'arbitrage de sport (Ccas). Les principaux acteurs de cette Fédération ont décidé de revoir leurs statuts et règlements intérieurs. L'une des conséquences majeures de ces retouches est le retrait de leur structure de cette instance qu'ils dénoncent d'attiser la division entre les sportifs.

Au terme du congrès ordinaire, en sa session extraordinaire convoquée le 18 août 2025, les congressistes ont décidé à l'unanimité du retrait de l'article 34 des statuts et règlements intérieurs de la Fédération.

Cet article, qui faisait de la Ccas l'une des voies de recours pour les conflits, n'existe plus. Les membres du bureau exécutif fédéral, les représentants des clubs, les capitaines des Diables rouges, les arbitres de la CAHB et les présidents des ligues ont jugé bon de quitter la Ccas pour se focaliser sur les organes juridiques de la Fécohand et de la CAHB avant la saisine de l'IHF. Le congrès a été dirigé par le représentant du ministre des Sports, Chaptellain Ngouama, accompagné de la présidente de la fédération Linda Embendze Noumazalayi.