Madagascar: TICAD-9 à Yokohama - Le pays renforce ses liens avec le Japon

20 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Le Premier ministre Christian Ntsay est arrivé hier à Yokohama, Japon, pour représenter le président de la République Andry Rajoelina à la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-9). Ce grand rendez-vous diplomatique et économique, prévu du 20 au 22 août 2025, marque une étape stratégique dans le renforcement de la coopération nippo-africaine.

La participation de Madagascar à cet événement traduit la volonté du gouvernement d'intensifier les partenariats pour le développement durable, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie et de la résilience climatique. La TICAD, plateforme fondée sur l'appropriation africaine et le partenariat international, offre à la Grande île une opportunité de présenter ses priorités de développement et d'attirer davantage d'investissements japonais.

Le chef du gouvernement conduit une délégation officielle composée de hauts responsables étatiques et de techniciens, en vue de défendre les intérêts malgaches dans les discussions bilatérales prévues en marge de la conférence.

