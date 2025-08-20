Madagascar: Ampanotokana RN4 - Un motocycliste, percuté mortellement par un véhicule

Un violent accident de la circulation survenu dimanche soir a coûté la vie à un motocycliste sur la RN4, dans la commune rurale d'Ampanotokana. Les circonstances pointent vers un excès de vitesse et une conduite en état d'ivresse.

Les faits se sont produits le dimanche 17 août 2025, peu après 20 heures, à hauteur d'Ambatovikinina, sur une section droite de cette route nationale. Un véhicule particulier circulant en direction de la Capitale est entré en collision frontale avec un scooter venant en sens inverse. Les forces de l'ordre, à leur arrivée sur les lieux du drame, ont constaté un bilan dramatique. Le conducteur du deux-roues, un homme de la trentaine résidant à Mahitsy, a trouvé la mort sur le coup. Les secours n'ont pu que constater son décès. Les débris des deux engins, ainsi que des traces de sang, marquaient le point de l'impact.

Selon les premiers éléments de l'enquête de la gendarmerie, le conducteur du véhicule serait responsable du choc, suite à un excès de vitesse et à un défaut de maîtrise. La conduite en état d'ivresse a également été retenue comme l'une des causes principales de la tragédie. Face à la gravité des faits, l'individu impliqué a été immédiatement placé en garde à vue au poste de la gendarmerie d'Ampanotokana pour les besoins de l'enquête. Quant à la dépouille de la victime, elle a été remise à sa famille après les constatations médicales.