Madagascar: Rencontres Madagascar « Tena Tsara » - Un partenariat artistique pour promouvoir un artisanat durable

Le collectif des artisans « Tena Tsara » organise un événement inédit intitulé « Les rencontres Madagascar Tena Tsara » du 11 au 25 août 2025 dans plusieurs villes de Madagascar.

Il s'agit des villes d'Antananarivo, d'Ambohimanga, d'Antsirabe et de Moramanga. « Dans le cadre de cet événement exceptionnel, des artisans, des artistes, des agriculteurs, des experts, des designers, des institutions et des partenaires internationaux se sont réunis autour d'un objectif commun qu'est de construire une dynamique collective en vue de promouvoir un artisanat durable, équitable et innovant. Raison pour laquelle, nous avons établi une convention de partenariat artistique avec des artistes venant de La Réunion et de Mayotte ainsi que des artistes locaux à cette occasion. Ce qui va renforcer la coopération régionale », a déclaré Jaël Otonia, la présidente du Collectif des artisans « Tena Tsara », lors d'une rencontre avec la presse dernièrement. L'équipe dirigée par Natacha Radia du groupe Kerlokan de La Réunion, est ainsi venue spécialement à Madagascar pour participer activement à cet événement inédit. Des partages d'expériences avec Hery Ratsimbazafy de Zanaray Percussions et la troupe Royal Dancing d'Ambohimanga ont également eu lieu à cette occasion.

Spectacle vivant

« Ce partenariat artistique a pour vocation de rendre visible l'invisible. Trop souvent, les créateurs travaillent dans l'ombre sans que le public connaisse l'histoire derrière leurs oeuvres. Grâce à ces artistes venus, ces histoires prendront vie sur scène. Les produits artisanaux sont ainsi portés, racontés et chantés sur scène et toucheront le public d'une façon nouvelle, émotionnelle et mémorable. Ces rencontres entre les différents acteurs représentent également un retour aux sources car plusieurs artistes étrangers invités sont originaires de la Grande île. Elles visent en même temps à valoriser les arts et à structurer une filière éthique qui prend en compte toutes les étapes allant de la plantation des graines, en passant par la transformation des matières premières jusqu'à la distribution des produits finis aux consommateurs, en vue d'assurer leur traçabilité », a fait savoir la présidente de Collectif des artisans « Tena Tsara ». Elle précise qu'au-delà de son aspect économique, des artisans et des artistes vont fusionner leurs disciplines pour raconter l'histoire des matériaux, des gestes et de savoir-faire à travers un spectacle vivant. « Chaque création devient une narration, un acte de transmission et de valorisation culturelle où une scène devient un atelier et vice et versa », a-t-elle enchaîné.

Commerce équitable

A propos du collectif des artisans « Tena Tsara », « il est né de la volonté de redonner ses lettres de noblesse au savoir-faire traditionnel et artisanal de qualité de Madagascar tout en les inscrivant dans une vision contemporaine. Cette structure relie différents secteurs dont entre autres, l'artisanat, l'agriculture et la culture en s'appuyant sur les quatre piliers de développement durable, à savoir le social, la culture, l'environnement et l'économie », a expliqué Sylvain Courdil son coordinateur. Il ajoute que la mission du Collectif « Tena Tsara » consiste à structurer et valoriser les filières porteuse tout en assurant la visibilité des acteurs qui, souvent dans l'ombre, créent avec passion, des produits et des savoirs uniques, porteurs d'identité et de sens. « Notre principal objectif vise à fédérer les filières artisanales et créatives afin de renforcer leur impact économique et culturel, tout en préservant l'éthique et les ressources naturelles. En outre, la fédération agit sur toute la chaîne de valeur en intégrant les démarches de commerce équitable sans oublier la formation continue et la transmission intergénérationnelle du savoir-faire traditionnel », a-t-il évoqué. Il est à noter que l'Ecole Supérieure de Management représentée par son directeur général, Onihasina Razakanaivo Rabemihoatra est le partenaire en communication et formation pour le collectif « Tena Tsara ».