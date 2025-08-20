Madagascar: Consommation - Le manioc, à la conquête de la cuisine malgache

Longtemps cantonné à une image d'aliment de subsistance pour les populations démunies ou les prisonniers, le manioc est en train de connaître une véritable révolution à Madagascar. Un acteur clé de cette transformation, Malakass, prouve que ce tubercule abondant dans la région Atsimo Andrefana est un levier de développement économique local.

Contrairement aux idées reçues, qui l'accusent de déminéraliser l'organisme et d'être difficile à digérer, la farine de manioc gagne du terrain. De plus en plus de Malgaches l'adoptent dans leur quotidien, notamment dans les secteurs de la pâtisserie et de la restauration. Depuis 2021, Malakass a mis au point une gamme de produits transformés à base de manioc, tous conformes aux normes rigoureuses du Codex Alimentarius. Leur produit phare, la farine de manioc, est présenté comme une alternative de choix à la farine de blé. Selon Houssen Safy Mebobaly, CEO Founder de la société Malakass, elle serait non seulement plus saine, mais aussi plus facile à digérer, un constat confirmé par de nombreux consommateurs.

« Contrairement à certaines idées reçues, les consommateurs confirment que les produits à base de notre farine de manioc sont faciles à digérer. Sa qualité exceptionnelle s'explique par sa texture fine, son caractère naturel et sans gluten, et sa richesse en fibres et en magnésium. Notre farine apporte une texture légère à toutes les créations culinaires, des pâtisseries aux desserts et gâteaux. De plus, elle est parfaite pour épaissir vos sauces ou donner un croustillant unique aux fritures », a-t-il indiqué. Ce renouveau du manioc ne se limite pas à la cuisine, il représente une opportunité majeure pour l'économie locale, valorisant une ressource naturelle et créant de nouvelles perspectives pour toute une région.

Développement

Cette entreprise s'inscrit au coeur d'une chaîne de valeur solidaire. Loin de concurrencer les producteurs, la société établit un partenariat solide avec eux pour garantir une prospérité mutuelle. Actuellement en phase pilote, Malakass collabore avec 200 agriculteurs de la région Atsimo-Andrefana. Cette collaboration est formalisée par des contrats d'agrégation, signés avec 64 producteurs individuels et quatre associations, qui sont en passe de devenir des coopératives. Implantée à Toliara, l'usine de transformation joue un rôle clé dans le dynamisme économique local.

Elle a déjà permis la création de 10 emplois permanents et de 40 emplois journaliers, sans compter les nombreux emplois indirects générés par son activité. Opérationnelle dix heures par jour, l'usine transforme 1,5 tonne de manioc frais pour produire environ 400 kg de farine de manioc de haute qualité. Cette farine, à la fois locale et de qualité supérieure, est destinée à l'exportation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'économie de la région. Cette entreprise a déjà prévu d'exporter vers les pays de la COI. A rappeler que cette entreprise a obtenu le Label EFE- Entreprise de Français à l'Etranger, décerné par EFE International.