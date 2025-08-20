Madagascar: Sécheresse dans le Sud - 90 000 personnes déplacées entre 2018 et 2024

Entre 2018 et 2024, les sécheresses ont contraint environ 90 000 personnes du sud de l'île, principalement issues de la communauté Antandroy, à quitter leurs terres ancestrales pour tenter de survivre ailleurs dans le pays. Ces données proviennent du rapport de recherche intitulé « Cette souffrance me hante même ici », publié par Amnesty International en collaboration avec des organisations de la société civile malgache et présenté officiellement hier à la presse à Ambodivona. Le rapport met en lumière le combat pour les droits humains des Antandroy déplacés du sud de Madagascar en raison du changement climatique. Ce document de 57 pages, disponible en français, anglais, malgache et portugais, illustre une crise humanitaire grandissante dans la région sud, où les effets du changement climatique -- notamment la sécheresse et la famine -- contraignent les populations à l'exode.

Mesures

Dans ce rapport, Amnesty International interpelle l'État sur la situation des Antandroy, en particulier ceux qui ont quitté la région d'Androy pour rejoindre les communes d'Ambondromamy et de Tsaramandroso, dans la région Boeny (nord-ouest). «Les autorités malgaches ont violé le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Elles n'ont offert aucun moyen de transport aux personnes en fuite et n'ont pas garanti le droit à un niveau de vie suffisant durant le trajet, notamment en ce qui concerne l'accès à la nourriture et au logement. Les autorités n'ont adopté ni stratégies ni politiques, qu'elles soient nationales ou locales, pour protéger et assister les personnes déplacées en raison de la sécheresse», souligne le rapport. En l'absence de plans de réinstallation adéquats et faute de bénéficier d'attributions de terres à leur arrivée, certains Antandroy déplacés se sont installés autour du parc national d'Ankarafantsika. Au total, Amnesty International a recueilli les témoignages de 122 Antandroy déplacés par la sécheresse, dans le cadre d'entretiens individuels et collectifs.

Vulnérabilité

Le rapport souligne que ces personnes déplacées, souvent privées de protection et d'aide, sont exposées à un risque accru d'exploitation économique et sexuelle, de sans-abrisme et de famine. Les femmes et les enfants sont particulièrement touchés, subissant de manière disproportionnée les conséquences de cette crise. Au-delà des facteurs climatiques, le rapport établit un lien direct entre ces déplacements et l'héritage colonial français. Il explique comment certaines politiques coloniales ont entraîné la destruction de plantes indigènes qui jouaient un rôle vital pour les Antandroy, en les aidant à résister aux famines et à demeurer sur leurs terres. Leur disparition a rendu la population plus vulnérable et constitue un facteur sous-jacent de la crise actuelle.

Recommandations

Une centaine de personnes déplacées arrivent chaque semaine dans la région de Boeny. Cependant, le site de réinstallation construit en 2023 ne peut accueillir que 33 ménages. Amnesty International exhorte les autorités malgaches à adopter, de toute urgence, des stratégies complètes aux niveaux national et local pour gérer les déplacements liés à la sécheresse. Selon l'organisation, les autorités doivent également mener sans délai une enquête approfondie, indépendante, impartiale, transparente et efficace sur les expulsions forcées de 2021, traduire les responsables présumés en justice et garantir aux victimes un accès effectif à la justice et à des recours utiles. Les organes régionaux, tels que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et l'Union africaine, ainsi que les plateformes et instances des Nations Unies et les organisations humanitaires, doivent aussi prendre des mesures volontaristes pour aider Madagascar à protéger et à faire respecter les droits des personnes déplacées.