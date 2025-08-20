Madagascar: Jeux Nationaux ASIEF - Succès de l'édition à Mahajanga, cap sur Manakara pour 2026

Les Jeux Nationaux 2025 de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF), se sont clôturés avec succès le 15 août dernier à Mahajanga. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Tsaralalàna, le président de l'ASIEF, Andrianarison Jean Aimé, dit John Love a dressé un bilan positif de cette édition, soulignant que les objectifs fixés ont été atteints.

Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Tsaralalàna, hier, le président de l'ASIEF John Love a tenu à exprimer sa gratitude envers le président de la République, le Premier ministre, ainsi que le maire de Mahajanga pour leur soutien indéfectible, qui a permis la réussite des Jeux nationaux à Mahajanga. Au total, 15 disciplines sportives ont été disputées dans la capitale du Boeny, toutes menées à bien dans une ambiance compétitive et conviviale. Cependant, quelques incidents ont émaillé l'événement. Selon John Love, des cas de fraude ont été détectés, impliquant deux communes issues de différentes régions ainsi qu'un département ministériel. Les responsables ont été sanctionnés conformément au règlement. Par ailleurs, certains participants ont été exclus pour avoir omis de présenter leur carte d'identité, les empêchant de prendre part aux compétitions.

Un événement tragique a également marqué cette édition : le décès d'un athlète du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) survenu après la clôture des compétitions. John Love a tenu à préciser que cet incident n'était pas lié aux activités des Jeux et a présenté ses condoléances à la famille du défunt, lui souhaitant paix et réconfort. Le président de l'ASIEF a profité de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux responsables des ministères et institutions publiques, les exhortant à encourager la pratique sportive parmi les fonctionnaires. « Le sport est un remède sans prix », a-t-il déclaré, soulignant ses bienfaits pour la santé et le bien-être des agents de l'État.

Sur le plan des résultats, le ministère des Affaires étrangères (MFA) s'est distingué en remportant le plus grand nombre de médailles d'or, avec un total de 88 médailles, suivi de près par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), dont la performance a surpris grâce au soutien remarquable de son maire. Le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) a complété le podium en se classant troisième. Enfin, John Love, figure clé de l'organisation, a confirmé sa candidature pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'ASIEF. Il s'est dit déterminé à poursuivre les efforts entrepris et à mener à bien les projets encore en cours. Avec le succès de cette édition 2025, l'ASIEF pose des bases solides pour une prochaine rencontre à Manakara, promettant une nouvelle célébration du sport et de l'esprit d'équipe au sein de la fonction publique.