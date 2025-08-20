Congo-Brazzaville: COP 30 à Belém - Le pays amorce ses préparatifs

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a présidé le 18 août à Brazzaville, en présence des délégués des ONG et administrations concernées, une réunion technique préparatoire à la COP 30.

Avec les différents délégués, les échanges ont porté sur la présentation des conclusions de la 62e session des réunions des organes subsidiaires de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l'état d'avancement des préparatifs du Congo à la COP 30, notamment l'acquisition d'un espace dédié au pavillon de la commission Climat Bassin du Congo et l'hébergement. Cette réunion a été également l'occasion pour les participants de clarifier les rôles et les responsabilités du ministère et d'enregistrer les fermes instructions édictées par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo.

Rappelons que les États signataires de la Conférence-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se réunissent chaque année depuis 1995, sous l'égide de l'ONU, dans le cadre de la Conférence des parties (COP) sur les changements climatiques afin de suivre et évaluer les engagements pris dans le cadre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et des Accords de Paris.

Les COP sur les changements climatiques sont l'occasion de dialoguer entre différents types d'acteurs et le Pacte mondial des Nations unies y participe afin de porter la voix sur le secteur privé comme vecteur de solutions pour la réalisation de l'agenda 2030. Et le Réseau France permet aux entreprises de se mobiliser et de contribuer à ce grand rendez-vous international de dialogue et de décision. Le Pacte mondial de l'ONU - Réseau France sera présent à Belém pour la COP30.