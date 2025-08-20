Congo-Brazzaville: Parlement des enfants - Lancement des consultations nationales pour l'agenda des filles

Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Charles Makaya, a lancé, le 19 août, à Brazzaville les consultations nationales en prélude au forum des filles de la région Afrique de l'Ouest et du centre qui se tiendra à Dakar au Sénégal.

Ces consultations permettent de créer un agenda régional des droits des filles qui sera présenté au sommet régional de Dakar en octobre. Ce document, fruit des voix de milliers de filles, influencera les politiques, les programmes et les budgets dans toute la région.

Au cours de ces travaux, les jeunes parlementaires vont libérer la parole pour épingler les maux qui minent la jeunesse, notamment les obstacles qui entravent leur plein potentiel, leurs scolarisations, les phénomènes de mariage précoce, de violence basée sur le genre, d'accès limité aux services de santé et à la formation. Par la même occasion, ils exprimeront également leurs obstacles, leur leadership naissant ainsi que leur engagement.

« L'Unicef, en partenariat avec les gouvernements, les organisations locales et les réseaux de jeunes filles, a lancé une approche intentionnelle santé sur les filles. Cette stratégie repose sur cinq axes prioritaires. Renforcer la place des filles dans les politiques publiques, améliorer l'accès à des services de qualité, transformer les normes de genre, soutenir le leadership des filles et générer des données pour orienter les actions », a déclaré Felana Ali Derson, chef de section éducation à l'Unicef au Congo.

A l'entame de ces propos, la présidente du Parlement des enfants au Congo a salué les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires. Elle a remercié particulièrement l'Unicef pour son engagement dans la réalisation des droits de l'enfant dans notre pays. Le bureau national du Parlement des enfants est composé de six membres dont cinq filles et un garçon. « Moi et mes soeurs ici présentes ne baisserons pas les bras pour faire entendre la voix des filles du Congo », a souligné Grâce Fréderic Baboutila Babingui, présidente du bureau national du Parlement des enfants du Congo. Elle a réitéré en rappelant à ses homologues parlementaires que : « les victoires passées et actuelles ne doivent pas nous faire oublier la réalité.

Plusieurs filles au Congo sont encore victimes de privation sociale, éducative, sanitaire, juridique et j'en passe. (...) Je vois de petites soeurs qui croupissent sous le poids des travaux ménagers, alors que leurs frères de même âge bénéficient de ce traitement privilégié, ou pire encore, elles ne peuvent même pas aller à l'école pour des raisons diverses ». Ces consultations s'inscrivent dans une dynamique continentale et mondiale de reconnaissance des droits des filles et du rôle essentiel qu'elles jouent dans la construction de sociétés justes, équitables et prospères.

En juin de l'année dernière, le Congo a élaboré son rapport national concernant les examens approfondis de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, dont l'un des billets concerne la petite-fille. Dans le cadre de la défense des droits de la femme et de la fille, la directrice de cabinet du ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement a cité l'élaboration de la stratégie sectorielle de l'éducation de 2020 à 2030, la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de scolarisation de la fille en République du Congo 2017-2025, dans le but de réduire les écarts entre les filles et les garçons en matière d'accès, de rétention et d'achèvement scolaire entre les départements et les zones géographiques, l'organisation des campagnes de sensibilisation dans les écoles afin de susciter l'adhésion des filles aux carrières scientifiques, l'élaboration de la première étude sur les violences en milieu scolaire et en ligne en République du Congo, née en 2019 et publiée en 2020 en collaboration avec le ministère. Cette étude relève qu'un grand nombre d'adolescents dans notre pays, en particulier les filles, sont touchées par la violence, y compris dans l'espace virtuel.

Et plus récemment, l'adoption de la loi n°19-2022 du 14 mai 2022, qui lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo et qui apporte des innovations, notamment la pénalisation de plusieurs formes de violences à l'égard de la femme, non prévues par le Code pénal, la répression des agents de l'ordre public qui entravent l'action pénale, l'allongement des délais de prescription et la répression de la vengeance pornographique. Mais il y a également le décret n°2022-2037 du 4 mai 2022, portant création, attribution et organisation du programme national de lutte (5:49) contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Outre ces stratégies, les filles du Congo comme celles de nombreux pays africains sont confrontées à des défis spécifiques parmi lesquels la déscolarisation, la violence basée sur le genre, la faillite de représentation dans les instants de décision. Ces obstacles freinent leur plein épanouissement et leur participation effective à la vie sociale, économique et politique.

Cependant, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports a relevé « Il est donc important à notre époque d'assurer une véritable égalité entre les filles et les garçons, qu'il s'agisse d'éducation, d'emploi, de santé (2:06) ou de participation aux décisions. Le gouvernement a adopté une stratégie nationale de scolarisation des filles.

Cette stratégie vise à garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité pour toutes, condition indispensable pour bâtir une société juste, résiliente et prospère ». Il a demandé aux parlementaires de formuler des recommandations concrètes, alignées, entre autres, sur les objectifs de développement durable, notamment les ODD 4 relatifs à l'éducation d'égalité, ODD 5 sur l'égalité des sexes et l'ODD 10 concernant la réduction des inégalités.