Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - L'ambassade du Venezuela participe à l'opération

L'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo est la première mission diplomatique dans le pays hôte à participer officiellement à l'opération d'assainissement urbain, initiée par le gouvernement de la République. Elle a participé au nettoyage de l'université Marien-Ngouabi.

L'opération de nettoyage de l'université Marien-Ngouabi a été organisée par l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, en collaboration avec ladite université et le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier. Cette opération a connu la participation des membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Jean Jacques Bouya ; les ministres de tutelle, Juste Désiré Mondelé, et celle de l'Enseignement supérieur, Édith Delphine Emmanuel Adouki ; ainsi que le président de l'université Marien-Ngouabi, le Pr Parisse Akouango.

Au cours de cette activité, dans le cadre d'une collaboration tripartite, des diplomates et des employés de l'ambassade, des étudiants et des Prs du cours d'espagnol, des autorités et personnel de l'université Marien-Ngouabi, ainsi que des représentants du ministère de l'Assainissement, ont mené une campagne de nettoyage des locaux du rectorat, des facultés de droit et d'économie et de l'École normale supérieure.

Les activités comprenaient principalement la collecte des déchets, le désherbage et le balayage des trottoirs et des rues. De la même manière, l'opportunité a été propice pour que les étudiants du cours d'espagnol lancent un appel aux étudiants de ladite université à prendre soin de leur institution académique. Ils ont également initié un processus de conscientisation et de sensibilisation de la population congolaise à l'importance de la protection de l'environnement.

À titre d'exemple et pour poursuivre la sensibilisation, l'ambassadrice de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, Laura Suárez, les ministres et le président de l'université ont conclu l'opération en démontrant la simplicité de la collecte des déchets et de les mettre dans des camions pour leur mise en décharge. L'événement s'est achevé par un partage de café vénézuélien et de rafraîchissement.

Notons que c'est le 3 février 2025 que le gouvernement congolais a lancé la première conférence sur l'assainissement urbain, qui a abouti à dix-sept recommandations visant à améliorer la politique nationale d'assainissement et à optimiser la gestion de la collecte des déchets. L'une des mesures adoptées a été la mise en place de journées de nettoyage collectif, le premier samedi de chaque mois. Ce mois d'août marque donc le sixième mois de mise en oeuvre de cette mesure et la première participation d'une mission diplomatique, notamment l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela.