Madagascar: Concours « Ma Thèse en 180 secondes » - Nasolo Razafindramaso et Domoina Radaniela, à la finale internationale

Elles ont brillé durant tout leur parcours dans le cadre du concours « Ma Thèse en 180 secondes ». Elles accèdent maintenant à la finale internationale qui se tiendra à Bucarest en octobre 2025 en représentant la région Afrique australe et Océan Indien.

Nasolo Razafindramaso, de l'Université d'Antananarivo, et Domoina Andrianoro Radaniela, de l'Université des Mascareignes à Maurice, seront les représentantes de la région Afrique australe et Océan Indien dans le cadre du concours « Ma thèse en 180 secondes » ou MT180 à la finale internationale qui se tiendra le 2 octobre 2025 à Bucarest, capitale de la Roumanie.

Retenues dans le cadre de la sélection intermédiaire qui s'est tenue à Paris le 8 juillet 2025, elles figurent ainsi parmi les 15 finalistes retenus parmi les 21 lauréats des finales nationales de ce concours organisé par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Leur ultime mission, défendre leur projet de thèse devant un jury international. Leur objectif suprême, comme pour tous les autres participants : gagner la finale internationale.

Ce concours, ouvert aux jeunes chercheurs doctorants, consiste à présenter son sujet de thèse en trois minutes et pas une seconde de plus, dans la langue de Molière, et ce, de manière claire et percutante devant un jury composé d'experts de divers horizons, et devant un public. Lauréate lors des finales nationales, Nasolo Razafindramaso est doctorante à l'école doctorale de Gestion des Ressources Naturelles et Développement. Elle défendra encore une fois son sujet de thèse « L'agro-industrie, passage obligé pour le développement local ». Quant à Domoina Radaniela, doctorante à l'Université des Mascareignes à Maurice, elle présentera son sujet sur « L'investigation de sol pour la production de blocs de terre comprimée stabilisée à l'île Maurice ».

Rendez-vous est ainsi pris le 2 octobre 2025 en Roumanie, à l'Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest. Les deux jeunes chercheures qui représenteront la région Afrique australe et Océan Indien, font la fierté de leurs universités respectives. A leurs côtés figurent treize autres à la finale internationale, elles ne comptent certainement pas faire de la figuration !