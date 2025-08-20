Madagascar: Haltérophilie - Le pays à l'honneur, le Président Randriamanarivo récompensé

En marge de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Confédération Africaine d'Haltérophilie (WFA) qui se tient actuellement à Accra, au Ghana, le président de la Fédération Malgache d'Haltérophilie, Harinelina Randriamanarivo, a reçu une distinction honorifique de premier plan ce dimanche 17 août 2025.

Cette reconnaissance, décernée par l'instance dirigeante de l'haltérophilie africaine, vient couronner des années d'engagement et de dévouement au service du développement de la discipline, non seulement à Madagascar mais sur l'ensemble du continent. Il s'est vu accorder le titre d'honoraire de la WFA en reconnaissance de ses multiples accomplissements et de son rôle moteur dans la promotion de l'haltérophilie africaine. L'honorariat conféré à Randriamanarivo H Alex n'est donc pas seulement une reconnaissance personnelle, mais rejaillit sur l'ensemble du sport malgache. Il souligne le poids et l'influence de Madagascar au sein des instances sportives africaines et vient récompenser une politique fédérale qui porte ses fruits, comme en témoignent les succès de la relève sur la scène continentale.

La cérémonie s'est déroulée en simultané des Championnats d'Afrique des catégories jeunes et juniors. Un symbole fort, puisque la présence d'une délégation malgache prometteuse à cette compétition témoigne de la vitalité et de l'avenir de l'haltérophilie dans la Grande île. Ces jeunes athlètes constituent la relève de l'élite nationale.

Plusieurs des jeunes haltérophiles ont déjà assuré leur place sur le podium africain, garantissant une belle moisson de médailles pour le pays. Ces performances remarquables sont le fruit d'un travail de longue haleine mené par la fédération sous la houlette de son président, et confirment la justesse de sa vision axée sur la formation et la préparation de la future génération.