Madagascar: Prime CHAN 2024 - 60% pour les Barea et les staffs, 40% pour la FMF

20 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À la veille du quart de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 opposant les Barea A' de Madagascar aux Harambee Stars du Kenya, vendredi au Safaricom Stadium Kasarani, l'attention porte aussi sur les aspects financiers. Avec 450 000 dollars déjà engrangés grâce à leur qualification en quarts, les Malgaches voient une partie de cette somme promise à l'équipe.

Henintsoa Rakotoarimanana, alias Tôta, président de l'Association des Clubs de Football Élite de Madagascar (CFEM), a révélé hier lors d'une conférence de presse à Andoharanofotsy qu'un accord avec la Fédération alloue 60% de ce prize money aux joueurs et au staff technique, les 40% restants revenant à la Fédération pour soutenir le développement du football local.

Avant leur départ pour le Kenya, Tôta a salué l'engagement des clubs de la Pureplay Football League (PFL), dont les joueurs forment le socle des Barea. « Les efforts déployés, même sans retour immédiat pour les clubs, portent leurs fruits », a-t-il souligné, rendant hommage à leur contribution.

Il a également dressé un bilan positif de la logistique en Tanzanie, louant les conditions d'hébergement, la qualité des repas et la sérénité de la délégation malgache, malgré un défi : la taille et la surface naturelle des terrains, qui ont perturbé certains joueurs au départ, bien qu'ils s'y soient adaptés. Tôta voit un avantage pour les Barea à jouer au Kenya, où les conditions de jeu devraient ressembler à celles de la Tanzanie. Il anticipe une affluence de 45 000 spectateurs, un atout pour galvaniser l'équipe. « L'unité et la stratégie seront nos forces pour écrire une nouvelle page d'histoire », a-t-il affirmé, appelant les supporters à soutenir massivement leurs joueurs. « La victoire dépendra de leur ferveur », a conclu le président, confiant en un avenir prometteur pour les Barea dans ce CHAN 2024.

