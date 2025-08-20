Madagascar: Inde - Une amitié célébrée en couleurs et en symboles

Le 79è anniversaire de l'indépendance de l'Inde a été célébré en toute convivialité à la résidence de l'Inde sise à Analamahitsy durant la journée du 15 août dernier. Elle a été commémorée en présence de la communauté indienne de Madagascar et des amis de l'Inde dès la matinée.

Après la levée du drapeau et la lecture par SEM Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de l'Inde à Madagascar, du discours de la présidente de l'Inde, l'honorable Rashtrapati Smt. Droupadi Murmu à cette occasion, la célébration a été marquée par des performances dynamiques de yoga. Des membres de la communauté indienne et des élèves locaux apprenant le hindi à l'ambassade ont également participé aux festivités, à travers des chants d'hymnes patriotiques.

Une réception beaucoup plus officielle a ensuite été donnée par l'ambassadeur et sa femme, dans l'après-midi. Parmi les invités figuraient plusieurs ministres dont la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata ; entre autres, le président du Sénat, Richard Ravalomanana et plusieurs autres personnalités.

Dans son allocution, l'ambassadeur indien a réaffirmé l'engagement de l'Inde à partager son expérience de développement et son expertise selon les besoins et priorités de Madagascar, conformément à la Vision MAHASAGAR, qui concerne le Progrès mutuel et holistique pour la sécurité et la croissance entre les régions.

La ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata a, de son côté, réaffirmé l'engagement de Madagascar à approfondir davantage son partenariat avec l'Inde, notamment dans les domaines du renforcement des capacités, du développement durable et de la sécurité maritime, n'oubliant pas d'exprimer sa gratitude envers le Gouvernement indien pour son appui à la formation des fonctionnaires malgaches dans divers domaines.

L'événement s'est conclu par des prestations culturelles colorées des membres de la communauté indienne ainsi que des jeunes élèves des classes de hindi et de yoga. Une exposition spéciale sur l'histoire du drapeau national indien a par ailleurs été présentée à cette occasion, dans le cadre de la campagne « Har Ghar Tiranga ». Il s'agit d'une campagne lancée en Inde pour encourager les citoyens à hisser le drapeau national, le Tiranga, chez eux à l'occasion de la fête de l'indépendance.