Madagascar: FMDS et Amicale des anciens du 2ème RPIMa - Renforcement du lien

L'association FMDS (Fikambana Miara-Mientana DIANA-SAVA) a reçu plus de 232 colis venant des associations parachutistes de la Réunion (Amicale des anciens du 2ème RPIMa) hier, mardi 19 août.

À 9h le bateau de la marine française l'Astrolabe a jeté l'ancre au port d'Antsiranana. Une fois les démarches administratives achevées, la grue de bord a déposé le conteneur sur le quai, tandis que les membres de l'association à vocation sociale dirigée par le sénateur Mino Avizara Séramila et sa coordinatrice Jocelyne Jaonosy étaient prêts à accueillir les cartons contenant divers articles tels que des jouets, des fournitures scolaires et des vêtements. « Ceci est le fruit de la collaboration entre les parachutistes réunionnais et notre association. Le contenu de ces cartons est destiné aux enfants défavorisés des régions DIANA et SAVA. Nous allons également distribuer des fournitures scolaires à tous ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, c'est notre raison d'être », s'est exprimé le sénateur Mino Seramila devant les journalistes. Bien entendu, ceci est devenu une tradition. Force est de rappeler que le 17 avril 2024, l'association à but non lucratif de Saint-Pierre a livré des kits et des matériels de qualité aux nécessiteux d'Ambilobe, victimes du cyclone Gamane.

Créée en 2022, le FMDS symbolise le fihavanana entre les compatriotes malgaches. Actuellement, elle enregistre plus de centaines de membres déployés dans tous les districts de la partie septentrionale du pays. Ces fidèles oeuvrent dans différents domaines en l'occurrence, l'aide humanitaire, le développement socio-économique dans l'intention de « faire le progrès ensemble ». En ce qui concerne la relation entre les anciens parachutistes de la Réunion et FMDS de Madagascar, elle date de 2023. Elles se rejoignent en un objectif similaire : concrétiser la fraternité indéfectible et l'harmonie malgacho-réunionnaise.

Selon Jocelyne Jaonosy, la remise de ces précieux présents sera prévue samedi prochain à la grande Maison de la communication et de la culture - Banja. Ensuite, les adhérents implantés dans les autres districts seront mobilisés afin d'accomplir la noble mission.

En somme, aider son prochain fait partie de la culture malgache. Miara-mientana, littéralement avancer de concert, est le mot d'ordre. Le « moi » n'existe pas dans le vocabulaire de FMDS. Les membres commencent leur conjugaison par la première personne du pluriel « nous».