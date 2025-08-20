Madagascar: Basketball - Anthony Tolliver et Sylvia Fowles dans nos murs

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Deux légendes du basketball américain séjournent actuellement à Madagascar. Anthony Tolliver, vétéran de treize saisons en NBA, et Sylvia Fowles, ancienne star de la WNBA et membre du Hall of Fame, sont à Madagascar du 19 au 25 août.

Leur venue s'inscrit dans le cadre du programme « Sports Envoy », une initiative conjointe de l'ambassade des États-Unis, du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération malgache de basketball.

Durant six jours, ils mèneront diverses activités à Antananarivo et Mahajanga : ateliers techniques, rencontres avec les jeunes basketteurs, échanges avec les entraîneurs et sensibilisation autour des valeurs sportives.

Leur mission ne se limite pas au terrain. Elle vise également à motiver la jeunesse malgache, à renforcer la confiance des pratiquants et à promouvoir les échanges culturels à travers le sport.

Cette visite constitue une opportunité unique pour le basketball malgache, encore en quête de structures solides et de modèles inspirants.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.