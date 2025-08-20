Madagascar: Basketball - Anthony Tolliver et Sylvia Fowles dans nos murs

Deux légendes du basketball américain séjournent actuellement à Madagascar. Anthony Tolliver, vétéran de treize saisons en NBA, et Sylvia Fowles, ancienne star de la WNBA et membre du Hall of Fame, sont à Madagascar du 19 au 25 août.

Leur venue s'inscrit dans le cadre du programme « Sports Envoy », une initiative conjointe de l'ambassade des États-Unis, du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération malgache de basketball.

Durant six jours, ils mèneront diverses activités à Antananarivo et Mahajanga : ateliers techniques, rencontres avec les jeunes basketteurs, échanges avec les entraîneurs et sensibilisation autour des valeurs sportives.

Leur mission ne se limite pas au terrain. Elle vise également à motiver la jeunesse malgache, à renforcer la confiance des pratiquants et à promouvoir les échanges culturels à travers le sport.

Cette visite constitue une opportunité unique pour le basketball malgache, encore en quête de structures solides et de modèles inspirants.