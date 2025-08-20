Madagascar: Examen - Les résultats du bac bientôt publiés

Les candidats de la province d'Antananarivo devront patienter encore quelques jours avant de connaître les résultats du baccalauréat. La proclamation n'est prévue que ce week-end. « La délibération se tiendra le vendredi 22 août. Des travaux restent ensuite à effectuer, tels que l'établissement et la vérification de la liste des admis. L'affichage des résultats n'interviendra donc que samedi ou dimanche. Habituellement, les listes sont publiées de nuit dans les centres d'examen », explique une source proche du dossier, hier.

Antananarivo est la dernière province à publier ses résultats pour cette session 2025. Elle concentre le plus grand nombre d'inscrits, avec 81 300 candidats. À titre de comparaison, Fianarantsoa, deuxième en effectifs, a été la première à afficher ses résultats.

L'université d'Antananarivo précise que, outre les tableaux d'affichage dans les centres d'examen, les résultats seront également accessibles auprès des trois opérateurs de télécommunications du pays ainsi que d'un journal partenaire. L'institution exhorte les candidats à se fier uniquement à ces canaux officiels et met en garde contre toute diffusion d'informations erronées par des sources non autorisées, qui s'exposent à des poursuites.