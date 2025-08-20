Madagascar: Andavamamba - La police démasque un vol de carburant

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Coup de filet. Hier, des agents du poste de police avancé d'Ilanivato ont interpellé deux individus en flagrant délit de vol de carburant dans le quartier d'Andavamamba Ambilanibe.

L'intervention a été déclenchée suite à des renseignements transmis par une source anonyme jugée fiable, signalant des détournements de carburant orchestrés en complicité avec des chauffeurs de sociétés de livraison opérant dans la capitale.

Sur les lieux, près d'un garage, les policiers ont surpris une camionnette en plein siphonnage de son réservoir à l'aide d'un tuyau et de bidons. Le conducteur, arrêté sur place, a avoué qu'il revendait le gasoil à bas prix. L'individu chargé du pompage a quant à lui affirmé agir sur ordre de son employeur.

L'enquête préliminaire a révélé l'existence d'un véhicule rempli de bidons vides et un local servant à entreposer le carburant détourné. Les policiers y ont découvert plusieurs récipients vides et un bidon contenant environ 15 litres de gasoil.

Les deux suspects ont été conduits au poste pour les besoins de l'enquête. Les bidons de carburant ont été saisis à titre provisoire.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.