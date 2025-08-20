Madagascar: Andavamamba - La police démasque un vol de carburant

Coup de filet. Hier, des agents du poste de police avancé d'Ilanivato ont interpellé deux individus en flagrant délit de vol de carburant dans le quartier d'Andavamamba Ambilanibe.

L'intervention a été déclenchée suite à des renseignements transmis par une source anonyme jugée fiable, signalant des détournements de carburant orchestrés en complicité avec des chauffeurs de sociétés de livraison opérant dans la capitale.

Sur les lieux, près d'un garage, les policiers ont surpris une camionnette en plein siphonnage de son réservoir à l'aide d'un tuyau et de bidons. Le conducteur, arrêté sur place, a avoué qu'il revendait le gasoil à bas prix. L'individu chargé du pompage a quant à lui affirmé agir sur ordre de son employeur.

L'enquête préliminaire a révélé l'existence d'un véhicule rempli de bidons vides et un local servant à entreposer le carburant détourné. Les policiers y ont découvert plusieurs récipients vides et un bidon contenant environ 15 litres de gasoil.

Les deux suspects ont été conduits au poste pour les besoins de l'enquête. Les bidons de carburant ont été saisis à titre provisoire.