Afrique: Volleyball/Championnat d'Afrique U16 - La délégation malgache dans l'incertitude

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À quelques jours du championnat d'Afrique U16 filles, prévu du 22 au 31 août en Tunisie, l'incertitude plane toujours sur la participation de Madagascar. La délégation devrait décoller au plus tard le jeudi 21 août, mais les moyens financiers et l'achat des billets d'avion restent en suspens.

Pourtant, la participation malgache a bien été validée lors du dernier conseil des ministres. Douze joueuses, sélectionnées après deux mois de regroupement parmi trente-sept convoquées, se tiennent prêtes à défendre les couleurs nationales.

Cette compétition est capitale, puisqu'elle offre des places qualificatives pour le Mondial U17 en 2026. Alors que plusieurs autres disciplines ont déjà bénéficié d'un appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, le volley-ball attend toujours le sien. Entre espoir et inquiétude, l'avenir immédiat de cette équipe reste suspendu à une décision urgente.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.