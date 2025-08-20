Afrique: Volleyball/Championnat d'Afrique U16 - La délégation malgache dans l'incertitude

À quelques jours du championnat d'Afrique U16 filles, prévu du 22 au 31 août en Tunisie, l'incertitude plane toujours sur la participation de Madagascar. La délégation devrait décoller au plus tard le jeudi 21 août, mais les moyens financiers et l'achat des billets d'avion restent en suspens.

Pourtant, la participation malgache a bien été validée lors du dernier conseil des ministres. Douze joueuses, sélectionnées après deux mois de regroupement parmi trente-sept convoquées, se tiennent prêtes à défendre les couleurs nationales.

Cette compétition est capitale, puisqu'elle offre des places qualificatives pour le Mondial U17 en 2026. Alors que plusieurs autres disciplines ont déjà bénéficié d'un appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, le volley-ball attend toujours le sien. Entre espoir et inquiétude, l'avenir immédiat de cette équipe reste suspendu à une décision urgente.