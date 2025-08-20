Madagascar: Éducation - La fracture numérique se réduit

Les inégalités d'accès et d'usage du numérique se réduisent. Davantage d'établissements scolaires sont connectés à Internet. Dans ce cadre, la Fondation Airtel Africa, à travers son programme Adopt-A-School ambitionne de transformer cinquante écoles d'ici 2026, en modernisant les infrastructures et en développant des environnements d'apprentissage numériques de pointe.

Airtel Madagascar s'associera aux universités et aux établissements publics pour déployer ce programme et renforcer l'impact local à Madagascar. Ce programme tripartite entre Airtel, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le ministère de l'Éducation nationale a déjà permis de connecter quatre-vingt-six écoles, au profit de cinquante et un mille élèves et mille trois cents enseignants. La Fondation Airtel Africa dit être déterminée à réduire la fracture numérique en formant les jeunes aux compétences numériques, afin de les préparer au marché du travail et à l'entrepreneuriat numérique.

Réduire la fracture numérique, c'est réduire les inégalités sociales, économiques et territoriales, et donner à tous la possibilité de s'insérer pleinement dans une société de plus en plus connectée.