Madagascar: Éducation - La fracture numérique se réduit

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les inégalités d'accès et d'usage du numérique se réduisent. Davantage d'établissements scolaires sont connectés à Internet. Dans ce cadre, la Fondation Airtel Africa, à travers son programme Adopt-A-School ambitionne de transformer cinquante écoles d'ici 2026, en modernisant les infrastructures et en développant des environnements d'apprentissage numériques de pointe.

Airtel Madagascar s'associera aux universités et aux établissements publics pour déployer ce programme et renforcer l'impact local à Madagascar. Ce programme tripartite entre Airtel, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le ministère de l'Éducation nationale a déjà permis de connecter quatre-vingt-six écoles, au profit de cinquante et un mille élèves et mille trois cents enseignants. La Fondation Airtel Africa dit être déterminée à réduire la fracture numérique en formant les jeunes aux compétences numériques, afin de les préparer au marché du travail et à l'entrepreneuriat numérique.

Réduire la fracture numérique, c'est réduire les inégalités sociales, économiques et territoriales, et donner à tous la possibilité de s'insérer pleinement dans une société de plus en plus connectée.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.