Madagascar: Transport par câble - De nouvelles organisations pour le téléphérique

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le téléphérique d'Antananarivo accueille les passagers du lundi au samedi, offrant à la fois un moyen de transport pratique et une expérience panoramique sur la ville.

« Exceptionnellement, il restera fermé demain pour compenser l'ouverture du dimanche 17 août, permettant ainsi d'assurer une organisation optimale et le bon déroulement de l'exploitation », a indiqué Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH), dans une vidéo diffusée hier.

Les horaires ont été ajustés pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Du lundi au vendredi, le téléphérique fonctionne de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h l'après-midi. Le samedi, les plages horaires sont de 8 h à 10 h le matin et de 15 h à 17 h l'après-midi. Le dimanche est réservé à l'entretien et au nettoyage général, garantissant ainsi sécurité et confort pour tous les passagers.

