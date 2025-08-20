Afrique de l'Est: Athlétisme/Championnat national - Les JIOI de Comores en ligne de mire

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le stade d'Alarobia vibrera les 22, 23 et 24 août au rythme du championnat national d'athlétisme réservé aux jeunes catégories U16, U18 et U20, filles et garçons.

Plus de cinq cents athlètes issus des quatorze ligues régionales y sont attendus, et l'ambition est de relancer l'athlétisme malgache dont l'objectif à long terme est les Jeux des Îles qui auront lieu aux Comores en 2027.

La Fédération malagasy d'athlétisme (FMA) veut redonner un nouveau souffle face aux résultats décevants des dernières années. Les finales de sprint, haies, relais, sauts et lancers s'enchaîneront durant trois jours, avec l'ambition de détecter la relève d'une discipline en perte de vitesse.

Le directeur technique national, Hery Rambeloson, n'a pas mâché ses mots : « Le DTN seul n'arrive pas à redresser la barre. Il faut la solidarité de tous, écoles, clubs, ligues, sponsors et État, pour former dès le plus jeune âge les futurs champions », a-t-il insisté.

L'échec, jugé « catastrophique », des jeunes lors de la dernière CJSOI reste encore dans les mémoires des amoureux de l'athlétisme malgache.

Ce rendez-vous national se veut donc plus qu'une compétition : il envoie un signal fort pour préparer l'avenir et replacer Madagascar sur la carte de l'athlétisme régional. Les regards seront tournés vers les jeunes pousses qui porteront demain les couleurs de la Grande Île.

