Algérie: CNEP-Banque - Ouverture d'une nouvelle agence à Biskra

ALGER — La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep -Banque) a annoncé, mardi, l'ouverture, d'une nouvelle agence bancaire à Biskra, en vue de renforcer son réseau commercial et d'accompagner les opérateurs économique locaux.

"Dans le cadre de sa politique de proximité et de développement de son réseau, la CNEP-Banque annonce l'ouverture, le mercredi 20 août 2025, de sa nouvelle agence Biskra 3 (code 851), située au 150 logements El Alia", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cette implantation vient "renforcer la présence de la banque dans la wilaya de Biskra et répondre à une demande croissante en produits et services bancaires modernes, adaptés aux besoins des particuliers et des rofessionnels", a précisé la même source.

Cette nouvelle agence proposera, également, des solutions de finance islamique, afin de satisfaire une clientèle à la recherche de services conformes aux principes de la charia.

Avec cette ouverture, le réseau commercial de la CNEP-Banque compte désormais 229 agences à travers le territoire national, a fait savoir le communiqué tout en soulignant "la volonté de l'institution de contribuer activement au développement économique des régions qu'elle dessert et d'accompagner ses clients au plus près de leurs projets".