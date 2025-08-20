Afrique du Nord: Rapport de l'UPU - L'EMS classée 14e mondiale et 1ère en Afrique du nord et au Maghreb

ALGER — L'entreprise "EMS Champion Post Algérie", filiale d'Algérie Poste, spécialisée dans la distribution des colis et des courriers express, s'est hissée à la 14e place au niveau mondial et à la 1ère place parmi les opérateurs de l'Afrique du Nord et du Maghreb, en termes de "qualité de service, de performance et de conformité aux normes internationales", selon le dernier rapport de l'Union postale universelle (UPU), a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

L'EMS Champion Post a réalisé une performance remarquable au niveau de tous les indicateurs de son activité, ce qui lui a permis de se hisser à la 14e position mondiale sur un total de 177 opérateurs, selon le rapport récent de l'UPU portant sur la performance des pays membres de la Coopérative EMS (Express Mail Service), précise le communiqué.

D'après ce même classement, l'entreprise a occupé "la première place parmi les opérateurs d'Afrique du Nord et du Maghreb".

Ce classement s'appuie sur "des indicateurs de performance rigoureux qui sont soigneusement observés et mesurés, dont la conformité aux normes de livraison internationales, la prise en charge des exigences internationales en matière d'échange de données, la rapidité de traitement des doléances et la qualité du service de renseignements pour les clients".

Selon le rapport, le Service client relevant de l'EMS Algérie "a interagi immédiatement avec 98% des préoccupations et exigences de ses clients et partenaires à travers le monde", relevant "une amélioration considérable de la performance en ce qui concerne les normes d'échange de données entre opérateurs internationaux, à travers la réalisation de 89% de la totalité des objectifs enregistrés et d'un taux de 85% en termes d'indicateurs de livraison des colis dans les délais fixés, un taux en amélioration constante par rapport aux années précédentes".

"Cette dynamique accrue marquant l'activité de l'EMS reflète l'engagement du secteur à contribuer à la création d'un environnement favorable au développement du e-commerce et du e-paiement, avec le renforcement de l'inclusion financière au titre de l'approche intégrée tracée dans ce sens par les Hautes autorités du pays".