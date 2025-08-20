Congo-Brazzaville: Distinction - Bricht Nogil Atounga Atsobaré honoré pour ses actions de solidarité

Le président de l'association des jeunes unis pour le développement social (Ajuds), Bricht Nogil Atounga Atsobaré, a été décoré et fait ambassadeur culturel et social par l'ONG MB production que dirige Médard Mbongo. La cérémonie de décoration a eu lieu, le 14 août, à Brazzaville en présence de sa famille, des membres de l'association, des amis et connaissances.

L'ONG internationale MB production a décidé de distinguer Bricht Nogil Atounga Atsobaré pour son engagement social en faveur des hommes et des femmes en situation défavorable vivant en République du Congo. Et comme le veut le protocole, avant de lui remettre les insignes, Médard Mbongo, président de l'ONG internationale MB production, a retracé en quelques mots le parcours du récipiendaire et les mérites qui lui ont valu d'être ainsi distingué.

« Bricht Nogil Atounga Atsobaré poursuit la tradition sociale initiée par nos anciens, celle du vivre-ensemble marquée par le partage et l'amour du prochain. Aujourd'hui, à travers ses actes, il devient un visage reconnu dans la société, », a-t-il dit. Et de poursuivre qu'on peut dire que vous agissez de façon exemplaire en promouvant les valeurs de notre société à travers des actions sociales. « Votre attitude constitue un exemple, car vous êtes proche des gens et de leurs préoccupations ».

Emu, le récipiendaire a ressenti un mélange de joie, de gratitude, d'humilité et de surprise face à l'honneur qui lui a été fait. Il s'est vu remettre un diplôme d'honneur, une médaille et un bouquet de fleurs faisant de lui un ambassadeur culturel et social. Bricht Nogil Atounga Atsobaré sait que l'honneur donné, au sens vrai, est ce qui met en valeur une vie réelle et signifie par là même une action constructive, positive et durable. Et ce geste que vient de poser l'ONG MB production met en valeur le rôle qu'il ne cesse de jouer dans la société congolaise.

Bricht Nogil Atounga Atsobaré est un exemple inspirant pour de nombreux jeunes congolais. À travers son association, il redonne du sourire à de nombreuses femmes commerçantes vulnérables en leur remettant non seulement des fonds d'accompagnement mais également en leur octroyant des prêts pour booster leurs affaires.

L'un des objectifs de son association est l'unification et l'orientation des jeunes vers les métiers professionnels tout en les sensibilisant aux valeurs éthiques morales et civiques. L'autonomisation des femmes est un projet qui lui tient à coeur. Notons que la décoration des personnes physiques ou morales entreprise par l'ONG MB production est un acte de mérite et de reconnaissance des oeuvres de bienfaisance d'acteurs culturels et sociaux envers leurs pairs. Pour le président de cette structure, l'acte de décoration contribue efficacement à l'amélioration de la qualité de la vie des associations, des ONG, ou d'autres structures culturelles du Congo.