Congo-Brazzaville: Métiers de l'audiovisuel - La 5e édition de la session de formation suscite engouement et admiration

19 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

La 5e édition de la session de formation aux métiers de l'audiovisuel qui a démarré le 18 août au siège du Groupe de presse « La Nouvelle République » connaît la participation de 81 jeunes, témoignant ainsi de l'engouement suscité après les précédentes éditions.

Les participants vont, pendant deux semaines, renforcer leurs connaissances et compétences dans les multiples métiers de l'audiovisuel dont la production, la réalisation, le montage, l'ingénierie de son, le cadrage caméra, a annoncé le président de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel, Bienvenu Sax Gampio Pioganth, initiateur de ces formations.

En effet, la particularité de cette session est le nombre important des apprenants. Le directeur général du groupe de presse « La Nouvelle République », Anasth Wilfrid Mbossa, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a exhorté les participants à la discipline et à la persévérance. « C'est une occasion de s'estimer heureux face à ce que nous qualifions aujourd'hui de l'édifice qui ne fait que monter de jour en jour. La hauteur aujourd'hui exprime une confiance. La formation c'est la vie. Soutenir la formation, c'est créer les conditions d'une éclosion totale pour une nation.

Tous les Etats ont pris la hauteur aujourd'hui en consacrant leur temps à la formation. Nous sommes en train de construire cet édifice commencé depuis très longtemps. Vous devez être disciplinés, sérieux et persévérants », a-t-il conseillé, précisant qu'à la fin de cette formation, les apprenants devraient être capables d'exercer dans le domaine de l'audiovisuel et à se prendre en charge, d'autant plus que le monde évolue en une vitesse exponentielle et personne n'a plus droit à l'erreur.

Une très belle opportunité à saisir pour les participants, à l'instar de Rana Oko qui n'a pas caché sa satisfaction dès la première séance. « Nous sommes très émus de ce que cette formation nous initie dans le monde des médias. Nous sommes très motivés et très impatients pour finir cette formation et encourageons tous les jeunes à se faire former pour avoir un avenir meilleur et sécurisé », a-t-elle souligné.

Notons que les premières éditions de cette série de formations ont déjà engendré des entrepreneurs qui ont, à leur actif, des très petites et moyennes entreprises. Initiatrice du projet, l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel a créé en octobre 2024 la chaîne de télévision en ligne TPAV média. Une chaîne qui émet jusqu'à ce jour grâce, entre autres, à l'apport de ces jeunes qu'elle a formés.

