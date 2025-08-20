Congo-Kinshasa: Maniema - La sous-division urbaine de Kasuku mobilise les acteurs éducatifs pour une rentrée scolaire apaisée

À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2025 en République démocratique du Congo, les préparatifs s'intensifient dans la sous-division urbaine de Kasuku, située dans la province du Maniema. Une rencontre pédagogique s'est tenue le lundi 18 août à Kindu, réunissant les principaux acteurs du secteur éducatif pour garantir une rentrée sereine et bien organisée.

Chefs d'établissements, gestionnaires d'écoles publiques, privées et conventionnées, ainsi que représentants des comités de parents ont répondu présents à cette réunion stratégique. L'objectif était d'assurer une rentrée scolaire apaisée, dans le respect du calendrier scolaire 2025-2026.

Un appel à l'engagement citoyen

Le responsable de la sous-division, Bernard Djunga Mashaka, a présenté les dispositions pratiques du calendrier, précisant que :

Les élèves reprendront les cours le 1er septembre 2025,

Le personnel administratif est attendu dès le 13 août 2025.

Il a également souligné l'importance de sensibiliser les enseignants à l'engagement citoyen, dans le cadre de la politique de nouvelle citoyenneté, afin de renforcer leur implication dans la réussite de cette rentrée.

« Nous visons une rentrée scolaire apaisée, où enseignants et élèves seront présents dès le premier jour. Il est essentiel que les chefs d'établissements mobilisent leurs équipes pour respecter ce calendrier », a déclaré Bernard Djunga Mashaka.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des capacités des gestionnaires scolaires dans la région. En mai dernier, 147 chefs d'établissements de Kasuku avaient déjà bénéficié d'une formation sur la bonne gestion scolaire, organisée à Kindu.