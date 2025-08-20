Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Le pont Lovoy menace de s'effondrer, le trafic vers Kamina suspendu

Le trafic routier à l'entrée de la ville de Kamina est paralysé depuis plusieurs jours en raison de la dégradation avancée du pont Lovoy, jeté sur la rivière du même nom. Ce pont, situé entre les villages de Lueji et Lunge sur la route nationale n°1, ne peut plus supporter les charges lourdes, mettant en péril la sécurité des usagers.

Face à l'urgence, le ministère provincial des Infrastructures du Haut-Lomami a suspendu la circulation des poids lourds sur ce tronçon. Des travaux de réhabilitation d'une route de déviation sont en cours pour permettre le contournement de la zone affectée.

Des dizaines de camions bloqués

Selon Deta Kalemga, coordonnateur de la société civile de Kamina, des chauffeurs en provenance du Kasaï ont garé leurs camions à l'entrée de la ville. Une autre file de véhicules est observée près de l'Institut supérieur pédagogique de Kamina. La majorité des camions, chargés de marchandises, proviennent de Lubumbashi et Kolwezi.

Plusieurs dizaines de véhicules sont bloqués de part et d'autre du pont Lovoy, à environ 20 km de Kamina. Faute d'infrastructures d'accueil, certains chauffeurs et voyageurs passent la nuit à la belle étoile.

La société civile locale alerte sur une possible pénurie de denrées alimentaires et de produits essentiels sur le marché de Kamina, en raison de l'interruption du flux commercial.

Un pont vieux de plus de 70 ans

Le ministre provincial des Infrastructures, Venance Mutombo, a annoncé que le pont métallique défectueux sera remplacé par un ouvrage en béton armé, plus adapté aux exigences du transport moderne. D'après des sources officielles citées par Guardia Magazine, le pont Lovoy date des années 1950, soulignant l'urgence de sa modernisation.