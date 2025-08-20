Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Réouverture de la paroisse centrale de l'EELDA après trois ans de fermeture

Après près de trois années de fermeture, les fidèles de l'Église évangélique libre d'Afrique (EELDA) au Kasaï-Oriental ont retrouvé leur paroisse centrale, située sur l'avenue Inga dans la commune de la Kanshi, au coeur de Mbuji-Mayi. Cette réouverture fait suite à une décision de la cour d'appel rendue le 11 août dernier, selon les responsables de la communauté.

La paroisse avait été scellée en juillet 2022 par le gouverneur honoraire Patrick Mathias Kabeya, à la suite d'un conflit interne ayant dégénéré en troubles à l'ordre public. Des affrontements entre fidèles avaient éclaté dans plusieurs paroisses, en réaction à la déchéance du représentant légal, accusé par l'assemblée générale d'avoir violé le règlement d'ordre intérieur.

Des cultes ont été célébrés mercredi et dimanche derniers dans le temple, marquant une reprise progressive des activités religieuses. Toutefois, la présence policière reste visible sur les lieux, signe d'une vigilance maintenue par les autorités pour prévenir tout débordement.

Une communauté religieuse influente

L'EELDA compte plus de 100 paroisses dans la ville de Mbuji-Mayi. Elle est notamment connue pour ses pèlerinages annuels organisés dans la périphérie de la ville, qui attirent des fidèles venus de l'ensemble du pays et même de l'étranger.

Cette réouverture symbolise un tournant dans la vie de la communauté, qui espère tourner la page des divisions internes et renouer avec la paix et la spiritualité.