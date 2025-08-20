La province du Nord-Kivu reste confrontée à une série de défis majeurs qui entravent sa stabilité et son développement. Les attaques répétées des ADF dans les territoires de Beni et Lubero, combinées à la guerre menée par l'AFC/M23, continuent de fragiliser non seulement la sécurité des populations, mais aussi les finances provinciales, déjà mises à rude épreuve.

À ces menaces sécuritaires s'ajoutent des préoccupations croissantes liées aux projets de développement en souffrance, aux travaux de voirie inachevés, et à une crise humanitaire persistante, notamment dans les zones de déplacement forcé.

Pour faire à ces enjeux et envisager des pistes de sortie, le gouverneur du Nord-Kivu, le général Evariste Kakule Somo, évoque la nécessité d'une approche intégrée, combinant sécurité, développement et assistance humanitaire, avec le soutien du gouvernement central et des partenaires internationaux.