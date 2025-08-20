Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La Police présente 7 présumé criminels, auteurs de l'insécurité dans la ville

La Police d'investigation criminelle a présenté, ce lundi 11 août, sept individus soupçonnés d'être impliqués dans divers actes criminels à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La présentation a eu lieu devant le commissaire provincial, dans l'enceinte de l'état-major de la police.

Les suspects sont classés en trois groupes.

Un groupe accusé de cambriolage au domicile d'un avocat dans le quartier Tshamilemba, commune Kampemba. Les malfrats auraient utilisé des armes blanches pour s'introduire dans la maison et emporter des biens de valeur ainsi qu'une importante somme d'argent.

Un autre groupe identifié comme semant la terreur dans le quartier Tshansansa, commune de Lubumbashi. Ces individus sont soupçonnés d'intimidation et de violences répétées contre les habitants.

Le dernier groupe serait actif à Matchipisha, où des vols à répétition ont été signalés.

La police précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Ndobo, une campagne de sécurisation lancée pour lutter contre le banditisme urbain et restaurer la quiétude dans les quartiers sensibles.

Lors de cette mini-parade hebdomadaire, les services de renseignement ont également présenté des déserteurs de l'armée et des agents des forces de l'ordre accusés de graves dérives, renforçant les inquiétudes sur l'implication de certains éléments des forces de sécurité dans l'insécurité locale.

Le commissaire provincial du Haut-Katanga, Blaise Mbula Kilimbalimba, a réaffirmé la détermination de la police à poursuivre cette traque jusqu'à ce que tous les auteurs des actes criminels soient mis hors d'état de nuire.