Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La Police présente 7 présumé criminels, auteurs de l'insécurité dans la ville

19 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Police d'investigation criminelle a présenté, ce lundi 11 août, sept individus soupçonnés d'être impliqués dans divers actes criminels à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La présentation a eu lieu devant le commissaire provincial, dans l'enceinte de l'état-major de la police.

Les suspects sont classés en trois groupes.

Un groupe accusé de cambriolage au domicile d'un avocat dans le quartier Tshamilemba, commune Kampemba. Les malfrats auraient utilisé des armes blanches pour s'introduire dans la maison et emporter des biens de valeur ainsi qu'une importante somme d'argent.

Un autre groupe identifié comme semant la terreur dans le quartier Tshansansa, commune de Lubumbashi. Ces individus sont soupçonnés d'intimidation et de violences répétées contre les habitants.

Le dernier groupe serait actif à Matchipisha, où des vols à répétition ont été signalés.

La police précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Ndobo, une campagne de sécurisation lancée pour lutter contre le banditisme urbain et restaurer la quiétude dans les quartiers sensibles.

Lors de cette mini-parade hebdomadaire, les services de renseignement ont également présenté des déserteurs de l'armée et des agents des forces de l'ordre accusés de graves dérives, renforçant les inquiétudes sur l'implication de certains éléments des forces de sécurité dans l'insécurité locale.

Le commissaire provincial du Haut-Katanga, Blaise Mbula Kilimbalimba, a réaffirmé la détermination de la police à poursuivre cette traque jusqu'à ce que tous les auteurs des actes criminels soient mis hors d'état de nuire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.