Congo-Kinshasa: L'École nationale d'administration lance sa première revue scientifique, Inflexion

L'École nationale d'administration (ENA) de la République démocratique du Congo franchit une étape historique dans son engagement pour la réforme de l'État.

Ce lundi 18 août à Kinshasa, le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a procédé au lancement officiel d'Inflexion, la toute première revue scientifique de cette institution étatique.

Publié aux éditions Academic Editor, Inflexion est une revue bilingue qui rassemble des articles de fond sur les dynamiques administratives, économiques et sociales. Elle vise à enrichir les pratiques de gouvernance publique en RDC à travers une réflexion rigoureuse et critique.

Fruit d'un travail collaboratif entre chercheurs, professeurs et experts venus du monde entier, cette publication se veut un carrefour entre la recherche académique et les réalités du terrain administratif.

« Ce premier numéro est un moment fondateur dans l'histoire de notre administration. Inflexion est conçue comme un espace d'intelligence collective, où se croisent les savoirs et les aspirations d'une société en quête d'un service public plus efficace », a déclaré Tombolo Muke, directeur général de l'ENA et initiateur du projet.

Un outil au service de la réforme

Pour le ministre Jean-Pierre Lihau, cette initiative incarne la volonté de concilier science et administration. Il voit en Inflexion un indicateur fort des réformes en cours, appelant à une transformation de l'administration congolaise en véritable levier de développement.

« La réforme de l'État ne peut se faire sans rigueur, sans science, sans données. Inflexion est un outil pour structurer nos politiques publiques et ancrer l'action gouvernementale dans l'évidence et la redevabilité », a-t-il souligné.

Les responsables de l'ENA précisent que Inflexion publiera deux numéros par an, en juin et en décembre. Elle se distingue par des contenus originaux, évalués selon les standards internationaux, et destinés à nourrir les politiques de réforme, renforcer la gouvernance et anticiper les défis futurs.