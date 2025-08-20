Afrique: Soudan en tête du groupe et se qualifie pour les quarts de finale du CHAN

L'équipe nationale de football s'est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) après un match nul 0-0 contre le Sénégal mardi soir. L'équipe a terminé en tête du groupe avec cinq points, devant le Sénégal, deuxième avec cinq points.

Le Nigeria avait remporté sa première victoire dans ce même groupe en battant le Congo Brazzaville 2-0. Ce résultat a été bénéfique pour l'équipe soudanaise et lui a permis de prendre l'avantage.

L'équipe nationale a livré un match solide et a frôlé la victoire après que l'arbitre lui ait accordé un penalty à la dernière minute de la première mi-temps, suite à une brillante manoeuvre tactique. Cependant, la VAR a annulé le penalty, laissant le match à égalité jusqu'à la dernière minute. Le sélectionneur de l'équipe nationale a procédé à plusieurs remplacements en seconde période, ce qui a permis de maintenir l'équilibre de l'équipe et d'obtenir le résultat escompté.

L'équipe nationale affrontera l'Algérie en quarts de finale, tandis que le Sénégal affrontera l'Ouganda. Le Congo a rejoint le Nigeria en étant éliminé de la compétition.