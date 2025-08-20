Soudan: Jaber décide de relocaliser tous les sièges gouvernementaux et ministères vers d'autres emplacements

Le membre du Conseil de souveraineté de transition et président du Comité suprême pour la préparation d'un environnement propice au retour des citoyens dans l'État de Khartoum, Lit-Gen Ibrahim Jaber a pris la décision de relocaliser tous les sièges gouvernementaux et ministères (sans exception) situés dans le centre de Khartoum, entre la rue du Nil au nord et la gare au sud, et d'Al-Muqran à l'ouest jusqu'au Commandement général à l'est, vers d'autres emplacements à l'est et au sud-est de Khartoum, ainsi qu'à Bahri et Omdurman.

La décision prévoit une coordination entre le Comité pour la relocalisation des installations gouvernementales et des sites stratégiques du centre de Khartoum et le Conseil des ministres pour la remise des nouveaux sièges gouvernementaux, conformément à la liste jointe à la présente décision.

La décision précise qu'une fois le processus de transfert des nouveaux sièges alternatifs achevé, les ministères reprendront immédiatement leurs activités depuis ces locaux.

La décision ordonne à toutes les institutions de l'État et aux agences gouvernementales de mettre en oeuvre cette décision immédiatement.

