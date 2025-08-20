Soudan: Centre Soudanais pour l'État de droit d'El Fasher appelle les Nations Unies à mettre fin d'urgence à la tragédie humanitaire a El Fasher

Le Centre soudanais pour l'État de droit a exprimé sa solidarité avec les citoyens d'El Fasher, qui vivent actuellement l'une des pires tragédies humanitaires au Soudan et dans le monde.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à El Fasher pour marquer le lancement des travaux du centre, son directeur, Adam Idris Adam Hassan, a appelé la communauté internationale à faire preuve de fermeté et de responsabilité face aux souffrances des civils à El Fasher. Il a lancé un appel urgent aux Nations Unies pour qu'elles activent les mécanismes de surveillance et de responsabilisation, fassent respecter le droit international humanitaire afin de protéger les civils et oeuvrent pour mettre fin d'urgence à la tragédie humanitaire à El Fasher.

Il a souligné les violations commises par les milices contre des civils sans défense et des victimes en dehors du cadre légal, ainsi que la famine systématique, les déplacements forcés et les bombardements aveugles par les milices. Il a souligné que ces pratiques constituent une violation flagrante de toutes les lois et normes humanitaires internationales, mettant à rude épreuve le droit international humanitaire.

Dr Hassan a souligné que la création du Centre pour l'État de droit répond au besoin croissant de surveiller, documenter et analyser les violations sous l'angle du droit et des droits de l'homme. Il vise également à développer une conscience juridique sociétale afin de contribuer au renforcement de l'État de droit en tant que principe directeur de la vie publique, ainsi qu'à renforcer les capacités humaines et à approfondir les connaissances scientifiques, cognitives et techniques dans le domaine du droit et des droits de l'homme, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme.