Soudan: Le commissaire à l'aide humanitaire du Darfour-Nord annonce la réception de 720 camions d'aide humanitaire

Le Commissaire à l'aide humanitaire de l'État du Darfour-Nord, le Dr Abbas Yousef Adam a déclaré mardi que le pays avait reçu 720 camions d'aide humanitaire depuis le renouvellement de l'accord d'ouverture du poste frontière d'Adré avec le Tchad en avril dernier. Il a précisé que cette aide avait été distribuée aux personnes déplacées et aux personnes touchées par la guerre dans plusieurs États du Darfour, à l'exception d'El Fasher.

Dr Adam a souligné que la mise en oeuvre de l'accord d'ouverture du poste frontière d'Adré pour l'entrée de cette aide, conclu entre la Commission nationale et les Nations Unies, confirme l'engagement du gouvernement soudanais à respecter les conventions internationales, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, sans distinction entre les zones sous contrôle gouvernemental et celles sous contrôle rebelle.

Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi à El Fasher par le Centre soudanais pour l'État de droit à l'occasion du lancement des travaux du centre, le Commissaire à l'aide humanitaire a exprimé la condamnation et le rejet par sa Commission du siège continu d'El Fasher par la milice de la famille Daglo depuis plus d'un an et demi, empêchant l'entrée de vivres et d'aide humanitaire, en plus de ses autres crimes, qu'il a qualifiés d'inédits dans l'histoire. Il a indiqué que la ville d'El Fasher abrite à elle seule plus d'un million et demi de civils, en plus des 845 000 personnes déplacées qui ont désormais un besoin urgent de nourriture. Il a mis en garde contre les conséquences désastreuses qui attendent la population d'El Fasher compte tenu de la situation humanitaire catastrophique qu'elle a atteinte. Il a noté que malgré ces circonstances, sa Commission poursuit sa coopération sans faille avec toutes les agences des Nations Unies et les organisations internationales pour améliorer la situation humanitaire à El Fasher.