Soudan: Mercy International évalue les établissements de santé des localités de Duwaim et de Guitaina

Une délégation de Mercy International de la Malaisie a poursuivi mardi sa visite d'évaluation des établissements de santé de l'État du Nil Blanc, accompagnée du Dr Al-Zain Saad Adam, ministre par intérim de la Santé et du Développement social, et de plusieurs directeurs de département du ministère. La visite a notamment porté sur les établissements de santé des localités d'Ad Duwaim et d'Al Qatina, notamment l'hôpital d'Ad Duwaim et ses différents services, le centre de dialyse rénale et l'hôpital Al-Nazir Habani. Dans la localité d'Al Qatina, la délégation a visité les hôpitaux d'Al-Kawa, d'Al-Sayal, de Wad Al-Zaki, de Dashlai, du Dr Omar Nour Al-Daim et d'Al Qatina.

Le ministre par intérim de la Santé et du Développement social a déclaré que les établissements de santé d'Al Qatina avaient été gravement endommagés par les milices rebelles, nécessitant une intervention importante des organisations internationales. Il a souligné que le secteur de la santé avait bénéficié du soutien et de l'attention du lieutenant-général Qamar Al-Din Mohamed Fadl Al-Mawla, gouverneur de l'État du Nil Blanc. Il a ajouté que le ministère s'efforçait de fournir des services de santé de base dans toutes les localités, tout en se concentrant sur la localisation des spécialités médicales rares dans l'État.

De son côté, le chef de la délégation de Mercy Malaysia a expliqué que l'objectif de la visite était de recueillir des données et des informations sur la situation actuelle des établissements de santé touchés par la guerre, afin de les évaluer et d'apporter le soutien nécessaire. Il a salué la coopération fructueuse du gouvernement de l'État, du ministère de la Santé et des professionnels de la santé.