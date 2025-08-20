Soudan: Le premier Ministre rencontre l'Ambassadeur de Russie

Le Premier Ministre de la transition, Dr. Kamil Idris a reçu mardi dans son bureau l'ambassadeur de Russie au Soudan, M. Andrey Tchernovol.

En présence du ministre des Mines, M. Nour Al-Daem Mohamed Ahmed Taha, du ministre de la Culture et de l'Information, M. Khalid Ali El-Eaysir, et du ministre d'État auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Omar Mohamed Ahmed Sediq.

Les deux parties ont examiné, lors de la rencontre tenue à la demande de l'ambassadeur de Russie, les dispositions relatives à la tenue de la commission ministérielle mixte prévue pour la seconde moitié du mois de septembre prochain, sous la présidence des ministres des Mines des deux pays.