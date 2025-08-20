Soudan: Le premier Ministre rencontre le président du Conseil supérieur pour la Paix Sociale

20 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre de transition, Dr. Kamil Idris a reçu mardi dans son bureau le président du Conseil supérieur pour la paix sociale, Al-Nour Al-Sheikh.

Dans une déclaration à la (SUNA) après la rencontre, M. Al-Nour a indiqué que le Premier ministre a appelé les confréries soufies à soutenir les programmes du Conseil visant à renforcer la paix sociale et le consensus national, et à rejeter le discours de haine.

Il a précisé que la réunion a abordé le plan du Conseil et ses objectifs, qui reposent sur le rejet des discours de haine et du racisme, l'acceptation de l'autre, la promotion de l'esprit de tolérance ainsi que la réalisation de réconciliations communautaires.

M. Al-Nour a réaffirmé leur confiance dans la direction de l'État durant cette période, incarnée par le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, soulignant l'importance de tirer profit de l'expérience du Rwanda pour dépasser les séquelles de la guerre, et de travailler à l'élaboration d'une formule permettant d'assurer la cohésion sociale et la diversité culturelle, en s'appuyant sur l'héritage soudanais en matière de réconciliations et de coexistence.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.