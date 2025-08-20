Soudan: Le premier Ministre rencontre le président du Conseil supérieur pour la Paix Sociale

Le Premier ministre de transition, Dr. Kamil Idris a reçu mardi dans son bureau le président du Conseil supérieur pour la paix sociale, Al-Nour Al-Sheikh.

Dans une déclaration à la (SUNA) après la rencontre, M. Al-Nour a indiqué que le Premier ministre a appelé les confréries soufies à soutenir les programmes du Conseil visant à renforcer la paix sociale et le consensus national, et à rejeter le discours de haine.

Il a précisé que la réunion a abordé le plan du Conseil et ses objectifs, qui reposent sur le rejet des discours de haine et du racisme, l'acceptation de l'autre, la promotion de l'esprit de tolérance ainsi que la réalisation de réconciliations communautaires.

M. Al-Nour a réaffirmé leur confiance dans la direction de l'État durant cette période, incarnée par le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, soulignant l'importance de tirer profit de l'expérience du Rwanda pour dépasser les séquelles de la guerre, et de travailler à l'élaboration d'une formule permettant d'assurer la cohésion sociale et la diversité culturelle, en s'appuyant sur l'héritage soudanais en matière de réconciliations et de coexistence.