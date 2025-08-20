Soudan: Le Ministre de la Justice salue les positions de la Turquie en faveur du pays

Le ministre de la Justice, Dr. Abdallah Darf a salué les relations historiques entre le Soudan et la Turquie, exprimant la gratitude et les remerciements du gouvernement et du peuple soudanais pour les positions d'Ankara en faveur du Soudan dans diverses affaires.

Cela est intervenu lors de sa rencontre aujourd'hui à son bureau avec l'ambassadeur de Turquie à Khartoum, M. Fatih Yildiz, en présence de la sous-secrétaire du ministère de la Justice, Mme Howaida Ali Awad Al-Karim, et de l'ambassadeur Ahmed Yousif, directeur du département européen au ministère des Affaires étrangères.

Dr. Darf a affirmé la volonté de son ministère de renforcer la coopération juridique avec la Turquie, en proposant la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères de la Justice, notamment dans les domaines de la formation et de l'échange d'expériences, soulignant la disponibilité de son ministère à élargir les champs de coopération commune.

De son côté, l'ambassadeur de Turquie a félicité M. le ministre pour sa prise de fonctions au sein du gouvernement de l'Espoir, réaffirmant l'engagement de son pays à se tenir aux côtés du Soudan et à le soutenir dans son parcours de sécurité et de stabilité. Il a annoncé la disposition d'Ankara à coordonner ses efforts avec le ministère soudanais de la Justice dans les divers domaines concernés.

En conclusion de la rencontre, le ministre de la Justice a loué les positions de la Turquie en faveur du Soudan, réaffirmant la solidité et la spécificité des relations entre les deux pays frères.