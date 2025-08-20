Gabon: Les Émirats arabes unis envisagent de créer une raffinerie de manganèse et une zone industrielle minière au pays

Le Gabon et les Émirats arabes unis avancent dans leurs projets de nouvelle coopération industrielle

La proposition a été discutée lors d'une réunion le 16 août à Libreville entre le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le ministre émirati du commerce extérieur.

Le projet émirati s'inscrit dans le cadre du programme du président Nguema visant à placer l'exploitation minière à valeur ajoutée au coeur de la stratégie économique du Gabon.

Le Gabon et les Émirats arabes unis avancent dans leurs projets de coopération industrielle, le pays du Golfe ayant exprimé son intérêt pour la construction d'une raffinerie de manganèse et le développement d'une zone industrielle minière dans le pays d'Afrique centrale.

La proposition a été discutée lors d'une réunion tenue le 16 août à Libreville entre le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le ministre émirati du commerce extérieur, le Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, selon un communiqué de la présidence.

Deuxième producteur mondial de manganèse, le Gabon considère la transformation en aval comme un moyen d'accroître la valeur ajoutée, de créer des emplois qualifiés et de renforcer sa position sur les marchés mondiaux des métaux. Le projet émirati s'aligne sur le programme du président Nguema, qui souhaite que l'exploitation minière à valeur ajoutée soit au coeur de la stratégie économique du Gabon.

La zone industrielle regrouperait des usines de transformation, des services logistiques et des services connexes, créant ainsi un écosystème pour les investisseurs. Les Émirats arabes unis ont également manifesté leur intérêt pour une coopération plus large, couvrant le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les infrastructures ferroviaires et les projets d'accueil.

Points clés à retenir

Le Gabon a longtemps dépendu du pétrole, mais le manganèse et d'autres minéraux sont en train de devenir des points d'ancrage pour la diversification. En faisant appel aux capitaux et à l'expertise industrielle des Émirats, Libreville espère accélérer sa transformation en un centre régional d'exploitation et de traitement des minerais.

La participation des Émirats arabes unis offre au Gabon plus qu'un simple financement : elle lui confère une crédibilité internationale et pourrait débloquer des technologies et des infrastructures essentielles à l'industrialisation. En cas de succès, la raffinerie et la zone industrielle réduiraient la dépendance du Gabon à l'égard de l'exportation de minerai brut, ce qui permettrait de capter davantage de revenus en aval.

La coopération élargie dans les domaines de l'énergie, des transports et du tourisme reflète également l'ambition du Gabon d'attirer des investisseurs à long terme et de se prémunir contre la volatilité des matières premières. Pour les Émirats arabes unis, ce partenariat élargit leur empreinte sur les matières premières stratégiques et les routes commerciales de l'Afrique, renforçant ainsi leur rôle d'investisseur industriel mondial.