Nigeria: L'inflation au pays ralentit pour le quatrième mois, ouvrant la voie à une baisse des taux d'intérêt

L'inflation au Nigeria a ralenti pour un quatrième mois consécutif en juillet, renforçant les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait bientôt commencer à réduire les coûts d'emprunt d'un niveau record.

Les prix à la consommation ont augmenté de 21,9 % en glissement annuel, contre 22,2 % en juin, a déclaré le Bureau national des statistiques. Ce chiffre est légèrement supérieur à l'estimation médiane de 21,8 % de l'enquête Bloomberg. Sur une base mensuelle, l'inflation s'est accélérée à 1,99 %, contre 1,7 % le mois précédent.

La modération a été soutenue par la stabilité du naira et la baisse des coûts de l'essence. Néanmoins, l'inflation alimentaire s'est accélérée à 22,7 % contre 22 % en juin, tandis que l'inflation de base a ralenti à 21,3 % contre 22,8 %.

La Banque centrale du Nigeria a maintenu son taux directeur à 27,5 % pendant trois réunions consécutives, adoptant une position prudente alors qu'elle surveille la dynamique des prix. Les analystes estiment que la poursuite de la désinflation pourrait ouvrir la voie à une première baisse des taux dès le mois de septembre.

Points clés à retenir

La baisse de l'inflation au Nigeria intervient alors que le gouvernement met en oeuvre des réformes visant à stabiliser l'économie après des années de volatilité monétaire et de suppression des subventions. La stabilité des taux de change et l'amélioration de l'approvisionnement en carburant, y compris la distribution par la raffinerie Dangote, devraient encore atténuer les pressions sur les prix.

Toutefois, l'inflation des denrées alimentaires reste élevée, ce qui souligne les problèmes structurels de l'agriculture et de la logistique. La saison des récoltes pourrait apporter un soulagement temporaire, mais des risques à plus long terme persistent en raison des fluctuations des prix mondiaux des produits de base et des goulets d'étranglement de l'offre intérieure.

Pour la banque centrale, ces données renforcent les arguments en faveur d'un assouplissement des taux d'intérêt, qui ont atteint un niveau record, afin de soutenir la croissance. Les marchés observeront si la désinflation se maintient au troisième trimestre, car une réduction des taux en septembre pourrait signaler un changement d'orientation vers une politique monétaire plus favorable à la croissance.