Ghana: Les produits alimentaires et les TIC représenteront 73 % des transactions à la bourse du pays en 2025

Les secteurs de l'alimentation et des boissons et des TIC ont représenté près des trois quarts des transactions sur le Ghana Stock Exchange (GSE) au cours des sept premiers mois de l'année 2025, selon le rapport de juillet des gestionnaires de fonds du GSE.

Le secteur de l'alimentation et des boissons est arrivé en tête avec 1,29 milliard de GH¢ de transactions, soit 48,5 % de la valeur du marché, et 251,2 millions d'actions échangées. L'activité a été tirée par les brasseries, les entreprises laitières et les transformateurs, Benso Oil gagnant 35,6% depuis le début de l'année grâce à la hausse des prix de l'huile de palme. Fan Milk, Guinness Ghana, et Unilever ont également progressé, tandis que Cocoa Processing Company et Samba Foods ont vu leurs performances stagner.

Les TIC ont suivi avec 666,6 millions GH¢, soit 25% de la valeur, uniquement grâce à MTN Ghana. L'opérateur de télécommunications a enregistré un bénéfice de 3,6 milliards de GH¢ en juin, a déclaré un dividende intérimaire de 0,08 GH¢ par action et reste un moteur essentiel de la liquidité du GSE.

Les ETF, principalement l'ETF NewGold, se sont classés en troisième position avec 540,1 millions de GH¢ de transactions, soit 20 % de la valeur du marché, malgré des volumes minimes. Les valeurs financières ont représenté 5 %, tandis que d'autres secteurs, dont l'assurance, la distribution, l'agriculture et l'exploitation minière, ont apporté une contribution marginale.

Dans l'ensemble, la valeur négociée sur le GSE a atteint 2,66 milliards de GH¢ pour 509 millions d'actions. L'indice composite a gagné 43% depuis le début du mois de juillet, soit la meilleure performance parmi les bourses africaines suivies.

Points clés à retenir

La prédominance des actions des secteurs de l'alimentation et des boissons et des TIC souligne la forte dépendance de l'ESG à l'égard d'une poignée d'actions à grande capitalisation pour stimuler la liquidité. La performance de Benso Oil montre le lien direct entre les prix mondiaux des matières premières et les rendements des actions nationales, tandis que les dividendes de MTN Ghana renforcent l'appétit des investisseurs pour les actions de télécommunications à haut rendement.

Bien que le Ghana soit le deuxième producteur d'or d'Afrique, les actions minières restent marginales sur le GSE, et l'agriculture, au-delà de l'huile de palme, reste sous-représentée. Les ETF, bien qu'actifs sur le marché des valeurs, manquent d'attrait pour les particuliers en raison de la faiblesse des volumes unitaires.

La bourse a néanmoins enregistré de solides performances globales, la capitalisation du marché ayant augmenté de 31 % pour atteindre 146,1 milliards de GH¢ en juillet et dépassant 151 milliards de GH¢ à la mi-août. Les analystes notent que l'approfondissement de la diversification sectorielle reste essentiel si le GSE veut réduire sa dépendance à l'égard de quelques actions et maintenir sa position en tant que l'une des bourses les plus performantes d'Afrique en 2025.