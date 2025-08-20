Egypte: Capital Med envisage de s'inscrire à la Bourse de Londres pour lever 2 milliards d'EGP en vue de son expansion

Capital Med, le projet de ville médicale à Badr City, se prépare à introduire une participation à l'Egyptian Exchange (EGX) avant la fin du troisième trimestre.

Capital Med, le projet de ville médicale à Badr City, se prépare à introduire une participation à l'Egyptian Exchange (EGX) avant la fin du troisième trimestre 2025, ont déclaré à Al Borsa News des personnes familières avec le sujet.

L'IPO pourrait lever jusqu'à 2 milliards EGP (41 millions de dollars), les recettes étant destinées à financer la deuxième phase du complexe médical, qui devrait coûter entre 3 et 5 milliards EGP.

La banque d'investissement Al Ahly Pharos a été désignée pour gérer et promouvoir l'offre. En février, la société a déclaré qu'elle chercherait à obtenir une cotation directe au cours du premier semestre 2025, suivie d'une augmentation de capital pour soutenir la nouvelle construction.

Le projet, lancé pour créer un centre régional de soins médicaux avancés, est en train de se développer dans un contexte de demande croissante d'infrastructures de soins de santé en Égypte et dans l'ensemble du Moyen-Orient.

Points clés à retenir

La cotation prévue de Capital Med reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour le secteur de la santé en Égypte, qui est devenu une cible pour les capitaux locaux et étrangers. Les dépenses de santé du pays devraient augmenter en raison de la croissance de la population, de l'urbanisation et des changements démographiques qui stimulent la demande de services médicaux de pointe.

L'EGX a également cherché à attirer de nouvelles cotations afin d'accroître la liquidité et de diversifier les secteurs représentés sur la bourse, qui reste dominée par les banques, l'immobilier et les entreprises industrielles. Les introductions en bourse dans le secteur de la santé sont considérées comme attrayantes en raison de leurs qualités défensives et de la régularité de la demande.

Si elle est couronnée de succès, l'offre de Capital Med pourrait créer un précédent pour d'autres grands projets de soins de santé en Égypte qui s'adressent aux marchés publics. Pour les investisseurs, la cotation offre une exposition à la fois à la croissance de l'industrie de la santé en Égypte et à la stratégie plus large du gouvernement visant à positionner le pays comme une plaque tournante régionale pour le tourisme médical et les services spécialisés.