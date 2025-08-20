Nigeria: Le FMDQ lance un marché des actions pour concurrencer directement le NGX

Le groupe FMDQ, opérateur de la bourse des valeurs à revenu fixe du Nigeria, a confirmé son intention de lancer un marché des actions.

Le groupe FMDQ, opérateur de la bourse des valeurs à revenu fixe du Nigeria, a confirmé son intention de lancer un marché des actions, en concurrence directe avec le Nigerian Exchange (NGX).

L'annonce a été faite lors de la 13e assemblée générale annuelle de FMDQ, au cours de laquelle le président Jibril Aku a également annoncé l'extension des contrats de change à terme pour les investisseurs à long terme, en portant les périodes de détention de 12 à 21 mois. La bourse a également introduit un nouveau mécanisme de découverte des prix sur sa plateforme PenDealer et a étendu son système de dépôt Qex à 47 participants, avec une valeur de 1,28 trillion d'euros de titres déposés.

Le directeur général sortant, Bola Onadele Koko, a déclaré que le marché des actions, ainsi que le marché des certificats de dépôt non sponsorisés, seraient une priorité. Cette initiative permettra de vérifier si la FMDQ peut briser la domination de la NGX, qui résiste depuis longtemps à la concurrence. Les tentatives précédentes, telles que la bourse d'Abuja lancée en 2001, se sont effondrées sous la pression réglementaire.

La FMDQ a déclaré un bénéfice avant impôt de 23,2 milliards d'euros en 2024, en hausse de 66 %, grâce aux revenus de trésorerie et aux frais de gestion des marges. Le groupe affirme que sa prochaine phase sera axée sur l'agilité et l'innovation, avec de nouvelles initiatives sur les marchés repo, les marchés privés et la formation via une Académie FMDQ autonome.

Points clés à retenir

Si elle réussit, l'entrée de FMDQ sur le marché des actions pourrait remodeler la structure du marché des capitaux du Nigeria, qui a été dominé par la NGX. Le moment est bien choisi : La NGX a connu une forte croissance en 2025, avec une capitalisation du marché des actions avoisinant les 100 000 milliards d'euros. En tirant parti de sa position dominante sur le marché des titres à revenu fixe et de sa solide base de revenus de trésorerie, le FMDQ pourrait attirer des émetteurs et des investisseurs à la recherche de coûts moins élevés, de produits innovants ou d'une exécution plus rapide.

Toutefois, des défis restent à relever. NGX a l'avantage de l'échelle, de la reconnaissance de la marque et des relations bien établies avec les sociétés cotées. L'alignement réglementaire sera également essentiel, car l'histoire du Nigeria montre que les bourses concurrentes ont été confrontées à une résistance institutionnelle.

La force de la FMDQ réside dans sa capacité à innover - les contrats à terme sur devises, les services de dépôt et les marchés des pensions ont déjà permis à la FMDQ de se distinguer de ses pairs. S'il peut reproduire cela dans les actions, le Nigeria pourrait enfin voir un paysage boursier plus compétitif, ce qui pourrait améliorer l'efficacité du marché et le choix des investisseurs.