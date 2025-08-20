Nigeria: Les entreprises technologiques cotées à la NGX affichent une croissance de 29 % de leur chiffre d'affaires au premier semestre

Trois entreprises technologiques nigérianes cotées à la Bourse du Nigeria ont déclaré des revenus combinés de 59,93 milliards d'euros (39,11 millions de dollars) au cours du premier semestre 2025.

Trois entreprises technologiques nigérianes cotées à la Bourse du Nigeria - Chams, eTranzact et Computer Warehouse Group (CWG) - ont déclaré des recettes combinées de 59,93 milliards d'euros (39,11 millions de dollars) au premier semestre 2025, soit une hausse de 29 % par rapport aux 46,39 milliards d'euros (30,27 millions de dollars) de l'année précédente.

Le bénéfice brut a augmenté de 43 % en glissement annuel pour atteindre 15,95 milliards d'euros. Les investisseurs ont réagi positivement, le cours de l'action de CWG ayant augmenté de 117 % pour atteindre 16,20 ₦ au 15 août, celui d'eTranzact de 64 % pour atteindre 10,65 ₦ et celui de Chams de 36 % pour atteindre 2,85 ₦.

Chams a gagné 9,88 milliards de ₦ au premier semestre, en grande partie grâce à la collecte de paiements et à la vente de cartes d'identité, qui ont représenté 70 % de ses revenus. L'entreprise se développe dans la production de cartes SIM et les paiements transfrontaliers, mais elle a enregistré une baisse de 54 % de son bénéfice net en raison de l'augmentation des coûts.

CWG, quant à elle, a enregistré un chiffre d'affaires de 36,77 milliards d'euros, soit une augmentation de 53 %, grâce aux logiciels et aux services informatiques gérés pour les banques et les opérateurs de télécommunications. Le bénéfice après impôt a plus que doublé pour atteindre 3,56 milliards d'euros.

Les recettes d'eTranzact ont baissé de 5 % pour atteindre 13,28 milliards d'euros, mais la baisse des coûts a fait grimper le bénéfice net de 18 % à 1,51 milliard d'euros. La vente de temps d'antenne reste son activité principale, bien qu'elle mette en avant des produits fintech tels que PocketMoni et PayOutlet.

Points clés à retenir

Les bons résultats semestriels montrent comment les entreprises technologiques nigérianes cotées en bourse tirent parti de la demande croissante de services numériques. CWG profite de la migration des services bancaires de base et de son expansion sur de nouveaux marchés africains, se positionnant ainsi comme un leader régional en matière d'infrastructure informatique.

Chams redouble d'efforts auprès de ses clients gouvernementaux et bancaires tout en levant des fonds pour développer la personnalisation des cartes et les services de commutation. eTranzact continue de s'appuyer sur l'agrégation de temps de communication mais s'oriente progressivement vers l'acquisition de commerçants, la commutation et les applications fintech destinées aux consommateurs.

Pour les investisseurs, ces résultats soulignent que le segment technologique NGX du Nigéria, bien que relativement petit, génère à la fois une croissance des revenus et des gains en capital. Avec la poussée du pays vers l'inclusion financière, l'identité numérique et les paiements électroniques, les entreprises technologiques cotées sont de plus en plus considérées comme des mandataires de l'effort de numérisation du Nigéria.

Le maintien de la dynamique dépendra de l'exécution, de la maîtrise des coûts et de la capacité à naviguer dans l'environnement opérationnel difficile du Nigeria, mais les premiers signaux suggèrent que la confiance des investisseurs se renforce.